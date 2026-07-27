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Fase de grupos copa 2026

Tabela do Brasileirão 2026: veja a classificação após a 20ª rodada

Palmeiras lidera com 44 pontos; veja a classificação, os times na zona de rebaixamento e a artilharia do Campeonato Brasileiro

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 07h11.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 07h21.

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Mesmo derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, o Palmeiras encerrou a 20ª rodada na liderança da tabela do Brasileirão 2026. Encerrada a 20ª rodada, no domingo, 26, o time paulista lidera com 44 pontos, seguido por Flamengo, Athletico-PR e Fluminense.

Na outra ponta, o Remo venceu o Vitória por 2 a 0 e chegou aos 21 pontos, mesma pontuação de Internacional e Vasco. O Internacional ocupa a 16ª posição, enquanto Vasco e Remo aparecem em 17º e 18º, respectivamente.

Mirassol, com 20 pontos, e Chapecoense, com dez, completam a zona de rebaixamento.

Resultados da 20ª rodada do Brasileirão

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026

Pos.TimePTSJVEDGPGCSGCACV%
1Palmeiras4420135234161843473
2Flamengo3819115336171942666
3Athletico-PR362011362819947260
4Fluminense33209653025558355
5Red Bull Bragantino31209472620661451
6Bahia31208752925453351
7Botafogo29208573432264348
8Atlético-MG28208482525031446
9Corinthians28207762220255746
10Coritiba27207672527-237845
11Cruzeiro27207672630-451445
12São Paulo26207582523247343
13Vitória26207582227-548143
14Santos22205782933-460836
15Grêmio22205782226-448636
16Internacional21205692226-451235
17Vasco21205692331-841335
18Remo21205692332-938535
19Mirassol20195592126-551535
20Chapecoense102017121941-2242416

PTS: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; %: aproveitamento.

Quem é o artilheiro do Brasileirão 2026 até agora?

Kevin Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, têm 12 gols cada e aparecem nas duas primeiras posições da artilharia.

Vinicius, do Grêmio, soma dez gols. John Kennedy, do Fluminense, tem nove, e Breno, do Coritiba, aparece com oito.

Luciano Juba, do Bahia; Arthur e Danilo Santos, do Botafogo; Gabriel Barbosa, do Santos; e Calleri, do São Paulo, têm sete gols cada.

Veja o calendário da 21ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira, 29

  • Internacional x Flamengo — 19h30
  • Mirassol x Remo — 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol
  • Fluminense x Bahia — 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Vitória x Palmeiras — 21h30, no estádio Manoel Barradas, em Salvador

Quinta-feira, 30

  • Corinthians x Athletico-PR — 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo
  • Coritiba x Cruzeiro — 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba

Jogos com data não definida

  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Atlético-MG x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Vasco
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