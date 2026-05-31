Esporte

Estádios da Copa: Hard Rock Stadium já recebeu final da Copa América

Estádio já sediou Super Bowls e a final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia

Hard Rock Stadium: arena de Miami receberá jogos da Copa do Mundo de 2026. (Reprodução/Redes Sociais)

Hard Rock Stadium: arena de Miami receberá jogos da Copa do Mundo de 2026. (Reprodução/Redes Sociais)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 19h36.

O Hard Rock Stadium será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Localizada em Miami, a arena receberá partidas da fase de grupos, do mata-mata e a disputa pelo terceiro lugar do torneio.

Com capacidade para cerca de 65 mil espectadores, o estádio tem histórico de grandes eventos esportivos. O local já recebeu edições do Super Bowl, torneios internacionais de tênis e a final da Copa América de 2024, disputada entre Argentina e Colômbia.

O Brasil também passará pela arena durante a competição. A seleção enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium em 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), pela fase de grupos.

Além dos jogos da primeira fase e do mata-mata, o Hard Rock Stadium foi escolhido para sediar a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos. A edição deste ano é a maior da história, reunindo 48 seleções em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.

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