Quando foi a última vez que a Argentina virou um mata-mata em Copa do Mundo?

A virada épica da Argentina sobre o Egito na tarde desta terça-feira será lembrada na história das Copas do Mundo. Os portenhos estavam atrás por 2 a 0 no placar faltando 12 minutos para o fim da partida.

A partida ainda teve contornos dramáticos pois Messi perdeu um pênalti e o Egito teve um gol anulado no meio do caminho.

Viradas assim para a Argentina não são frequentes de acontecer.

Virada em 2006

A última vez que os hermanos conseguiram reverter um placar na fase de mata-mata da Copa do Mundo aconteceu no Mundial da Alemanha, realizado em 2006. Na ocasião, também nas oitavas, a Argentina conseguiu bater o México por 2 a 1, mas a vitória acabou vindo a prorrogação, num gol de Maxi Rodriguez considerado um dos mais bonitos da história das Copas.

📅 On this day, in 2006, Argentina-Mexico went to extra time in the last 16 of the World Cup. 🇦🇷🇲🇽 Then Maxi Rodriguez scored one of the all-time great World Cup goals. 😱 pic.twitter.com/gGXQkMJ8kV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 24, 2026

Gols de Messi

Messi, novamente, foi um dos personagens da partida. Mesmo perdendo um pênalti, o craque argentino não se abalou e anotou o gol de empate no duelo - o oitavo seu na competição e o 21º no total em Copas, que o isola ainda mais na artilharia histórica do torneio.

Quem a Argentina encara agora na Copa do Mundo

Os atuais campeões do mundo esperam o vencedor de Colômbia x Suíça, que se enfrentam às 17h, de Brasília, para conhecer seu adversário nas quartas de final.