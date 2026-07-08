Esporte

Fase de grupos copa 2026

Noruega x Inglaterra: quando vai ser o jogo das quartas da Copa do Mundo 2026

Haaland e Harry Kane comandam o confronto deste sábado, em Miami, que vale vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo de 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 12h46.

Última atualização em 8 de julho de 2026 às 12h53.

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, e vale vaga na semifinal do torneio.

A bola rola às 18h (horário de Brasília) deste sábado, 11 de julho.

Onde assistir Noruega x Inglaterra?

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube. O confronto não será exibido pela TV Globo, SBT, SporTV ou demais detentores dos direitos do Mundial, após a CazéTV exercer a prioridade contratual para esta fase da competição.

Como chegam as seleções

A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil nas oitavas de final, com destaque para Erling Haaland. Antes disso, terminou em segundo lugar no Grupo I, atrás da França, e avançou ao mata-mata após superar a Costa do Marfim.

A Inglaterra liderou o Grupo L de forma invicta e eliminou RD Congo e México nas fases seguintes. A equipe aposta novamente em Harry Kane para buscar uma vaga entre os quatro melhores do Mundial.

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