Estádios da Copa: Gillette Stadium volta a receber grandes torneios internacionais

O Gillette Stadium será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Localizado na região de Boston, o estádio receberá partidas da fase de grupos e das fases eliminatórias do torneio.

Com capacidade para cerca de 65 mil espectadores, a arena tem experiência na realização de competições internacionais.

O local já recebeu jogos da Copa do Mundo Feminina e da Copa América Centenário, consolidando sua posição entre os principais palcos esportivos do país.

Entre os confrontos já definidos para o estádio está o duelo entre França e Noruega pela fase de grupos, apontado como um dos jogos mais aguardados da chave.

Arena da região de Boston terá jogos do mata-mata

O Gillette Stadium integra a lista de 11 sedes norte-americanas da Copa do Mundo de 2026. Além de partidas da fase de grupos, o estádio receberá confrontos eliminatórios ao longo da competição.

Os Estados Unidos concentram a maior parte do torneio, com 78 dos 104 jogos previstos. A edição de 2026 será a maior da história, reunindo 48 seleções em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.