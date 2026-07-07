Resultado do jogo da Bélgica e Estados Unidos ontem pelas oitavas da Copa do Mundo

A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4 a 1 na noite desta segunda-feira, 6, no Lumen Field, em Seattle, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida foi marcada por polêmica antes mesmo do apito inicial e por grande atuação de Charles De Ketelaere, autor de dois gols.

A polêmica com Balogun antes do jogo

O confronto começou cercado de controvérsia. O atacante americano Folarin Balogun, expulso na partida anterior contra a Bósnia e Herzegovina, teve a suspensão anulada após recurso da federação dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump. O jogador foi liberado pela Fifa para atuar.

A decisão provocou protestos da Bélgica e ocorreu depois de um pedido público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o jogador pudesse entrar em campo.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, acompanhou a partida das tribunas em Seattle.

Como foi o jogo

A Bélgica dominou desde o início e abriu o placar aos 9 minutos. Nicolas Raskin cruzou rasteiro e Charles De Ketelaere apareceu na área para marcar.

Os Estados Unidos empataram com Malik Tillman, em cobrança de falta que desviou na barreira e enganou Thibaut Courtois. A reação, porém, durou pouco. Leandro Trossard cruzou pela esquerda e De Ketelaere voltou a marcar de cabeça, recolocando os belgas em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o goleiro Matt Freese falhou na saída de bola, De Ketelaere recuperou a posse e serviu Hans Vanaken, que fez o terceiro. Nos acréscimos, Romelu Lukaku aproveitou outro erro da defesa americana e fechou o placar em 4 a 1.

Fim da campanha dos anfitriões

Com a derrota, os Estados Unidos foram eliminados nas oitavas de final e a Copa do Mundo ficou sem nenhum dos três países-sede, já que México e Canadá também haviam sido eliminados na mesma fase.

"Não vamos esconder: fizemos uma reunião quando soubemos da notícia. Dissemos que precisávamos deixar nosso futebol falar por nós em campo. Foi o que fizemos hoje", afirmou o meio-campista Youri Tielemans após a partida.

O técnico americano Mauricio Pochettino reconheceu a superioridade do adversário. "Quero parabenizar a Bélgica. Eles foram melhores do que nós. Desde o início, todos viram que não conseguimos entrar no jogo", disse.

O que vem a seguir para a Bélgica

Classificada, a Bélgica enfrenta a Espanha nas quartas de final, na sexta-feira, 10 de julho, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Os espanhóis chegam ao confronto com cinco vitórias em cinco jogos e sem sofrer gols na competição.