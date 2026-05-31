Estádios da Copa: Arrowhead Stadium é famoso pelo barulho da torcida

O Arrowhead Stadium será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Localizado em Kansas City, o estádio receberá partidas da fase de grupos, do mata-mata e das quartas de final da competição.

Com capacidade para cerca de 73 mil espectadores, a arena é conhecida pela atmosfera criada pelos torcedores.

O estádio entrou para o Guinness Book ao registrar um dos maiores níveis de ruído da história do esporte durante uma partida da NFL entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, em 2014.

Casa dos Chiefs, uma das franquias mais populares do futebol americano, o local está entre os estádios mais tradicionais dos Estados Unidos.

Arena receberá jogos até as quartas de final

Além de confrontos da fase de grupos, o Arrowhead Stadium foi escolhido para sediar partidas eliminatórias e das quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 dos 104 jogos previstos. A edição deste ano é a maior da história, reunindo 48 seleções e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios recebem partidas entre junho e julho.