Norris vence na Hungria; Bortoleto termina em 11º

Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 neste domingo, 26, no circuito de Hungaroring, e conquistou sua primeira vitória da temporada. O piloto da McLaren terminou à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e de Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, cruzou a linha de chegada em 11º lugar, fora da zona de pontuação.

Atual campeão mundial, Norris largou na pole position, mas perdeu a liderança ainda na primeira volta para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. O britânico recuperou a posição após a segunda rodada de pit stops e manteve a liderança até a bandeirada.

"Foi difícil nas primeiras voltas, mas depois forcei o ritmo. O carro estava mais rápido do que nunca e estou muito feliz por voltar a vencer", afirmou Norris após a corrida.

A disputa entre os pilotos da McLaren foi encerrada a 14 voltas do fim, quando Piastri abandonou a prova por problemas no câmbio.

Com isso, Kimi Antonelli aproveitou uma estratégia de apenas uma parada para subir ao terceiro lugar do pódio e ampliar sua liderança no campeonato de pilotos.

Lewis Hamilton chegou a disputar posição com Antonelli após um pit stop durante o período de Safety Car Virtual, mas recebeu uma punição de cinco segundos por excesso de velocidade nos boxes e terminou em quinto, atrás de Charles Leclerc.

George Russell também chamou atenção ao se recuperar de um problema no sistema anti-stall na largada, que o derrubou para a 21ª posição. O piloto da Mercedes terminou a corrida em sétimo.

Gabriel Bortoleto fechou a prova em 11º lugar, uma posição abaixo da zona de pontuação. Seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, terminou em nono e marcou os primeiros pontos da Audi na corrida. O argentino Franco Colapinto foi o 15º colocado.

A Fórmula 1 entra agora na pausa de verão e retorna entre os dias 21 e 23 de agosto, com o Grande Prêmio dos Países Baixos.

Top 10 do GP da Hungria

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Mundial de pilotos

1. Kimi Antonelli (ITA) 219 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 169

3. George Russell (GBR) 160

4. Charles Leclerc (MON) 138

5. Lando Norris (GBR) 128

6. Max Verstappen (HOL) 109

7. Oscar Piastri (AUS) 92

8. Isack Hadjar (FRA) 68

9. Liam Lawson (NZL) 43

10. Pierre Gasly (FRA) 42

11. Arvid Lindblad (GBR) 23

12. Franco Colapinto (ARG) 19

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Carlos Sainz Jr (ESP) 6

16. Alexander Albon (THA) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 3

18. Nico Hülkenberg (ALE) 2

19. Fernando Alonso (ESP) 1

20. Lance Stroll (CAN) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

22. Sergio Pérez (MEX) 0

Mundial de construtores

1. Mercedes 379 pts

2. Ferrari 307

3. McLaren-Mercedes 220

4. Red Bull 177

5. Racing Bulls-Red Bull 66

6. Alpine-Mercedes 61

7. Haas-Ferrari 21

8. Audi 12

9. Williams-Mercedes 11

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0

*Com informações da AFP