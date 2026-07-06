Resultado do jogo do México e Inglaterra ontem pelas oitavas da Copa do Mundo

A Inglaterra eliminou o México por 2 a 3 neste domingo, 5, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, os ingleses resistiram à pressão dos anfitriões e garantiram vaga nas quartas de final, encerrando também a invencibilidade mexicana no torneio.

A partida começou com uma hora de atraso por causa de uma forte tempestade com raios que atingiu a Cidade do México, acionando o protocolo de segurança da Fifa. Quando a bola rolou, o México pressionou e criou as primeiras chances, mas foi a Inglaterra quem marcou primeiro.

Aos 36 minutos, Bukayo Saka avançou pela direita e cruzou na segunda trave para Jude Bellingham cabecear e abrir o placar. Menos de dois minutos depois, Bellingham voltou a balançar as redes: recebeu na entrada da área, trocou passes com Kane e completou para o fundo da rede, deixando o jogo em 0 x 2. O México respondeu ainda no primeiro tempo: Quiñones aproveitou desvio de Konsa na área e bateu para diminuir, fechando o intervalo em 1 a 2.

Expulsão, pênaltis e virada de emoções

No segundo tempo, o zagueiro inglês Jarell Quansah foi expulso aos 9 minutos após receber o segundo cartão amarelo, deixando a Inglaterra com dez jogadores. O México foi para cima para tentar aproveitar a vantagem numérica, mas quem marcou foi a Inglaterra.

Anthony Gordon foi derrubado pelo goleiro Rangel dentro da área, e Harry Kane converteu o pênalti para ampliar: 3 a 1. O México ainda buscou a reação e ganhou sua própria penalidade, após Kane cometer falta em Brian Gutiérrez dentro da área — Raúl Jiménez cobrou com segurança e deixou tudo em 3 a 2.

Com a eliminação, o México encerra sua melhor campanha histórica em Copas do Mundo. A seleção havia chegado às oitavas pela primeira vez desde 1986, quebrando a chamada "maldição do quinto jogo", e ainda mantinha 100% de aproveitamento e defesa invicta até esta partida. O resultado desta noite foi a primeira derrota da seleção mexicana no Estádio Azteca em toda a história das Copas do Mundo.

O que vem a seguir para a Inglaterra

Com a classificação, a Inglaterra enfrenta a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Os noruegueses avançaram ao eliminar o Brasil por 2 a 1, também neste domingo. O vencedor do confronto poderá enfrentar Argentina ou Egito em uma possível semifinal.