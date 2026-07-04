Marrocos derrota o Canadá e vai para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026

O Marrocos é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado, 4, a seleção africana venceu o Canadá por 3 a 0, em Houston, nos Estados Unidos, e manteve vivo o sonho de repetir — ou superar — a campanha histórica do Mundial de 2022, quando chegou às semifinais.

A grande atuação ficou por conta do meia Azzedine Ounahi, autor de dois gols. Soufiane Rahimi completou o placar já nos acréscimos da etapa final.

Com a classificação, os marroquinos agora aguardam o vencedor do confronto entre França e Paraguai, que também acontece neste sábado.

Do outro lado, o Canadá se despede da competição e se torna o primeiro país-sede eliminado nesta edição da Copa. A equipe disputava pela primeira vez uma fase de mata-mata do torneio.

Primeiro tempo foi favorável para o Canadá

Apesar do placar elástico, o primeiro tempo foi favorável aos canadenses. Logo nos minutos iniciais, Jonathan David teve duas boas oportunidades para abrir o marcador, mas parou nas defesas do goleiro Bono.

A partida foi marcada por forte disputa física. O árbitro Michael Oliver distribuiu seis cartões amarelos antes do intervalo, sendo quatro para jogadores marroquinos e dois para atletas do Canadá.

Eficiência marroquina decide no segundo tempo

O panorama mudou logo após o retorno do intervalo. Aos quatro minutos, Hakimi cruzou para a área e Ounahi finalizou de primeira para colocar o Marrocos em vantagem.

Atrás no placar, o Canadá aumentou a pressão em busca do empate, enquanto a seleção africana explorava os contra-ataques.

Os canadenses voltaram a desperdiçar boas oportunidades, primeiro em uma cobrança de falta de Jonathan David e, depois, em um chute de Buchanan defendido por Bono.

Quem voltou a marcar, porém, foi o Marrocos. Aos 37 minutos, Ounahi recebeu assistência de Brahim Díaz e marcou seu segundo gol na partida. Já nos acréscimos, Soufiane Rahimi fechou a vitória por 3 a 0 e confirmou a vaga da equipe africana entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.