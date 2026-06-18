Quem é Johan Manzambi, que brilhou em jogo da Copa que teve 3 gols em sete minutos

O meia Johan Manzambi certamente não vai esquece desse 18 de junho de 2026. Ele foi o grande destaque da goleada da Suíça contra a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 nesta quinta-feira. A partida foi válida pelo Grupo B, que ainda tem Catar e Canadá

Manzambi entrou aos 26 minutos do segundo tempo e, cinco minutos depois, anotou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Aos 45 minutos da etapa final, anotou outro.

Com a vitória, a Suíça pulou para a primeira posição do grupo, com 4 pontos, e vai encarar o Canadá na próxima quarta, dia 24.

Quem é Manzambi

Nascido em 14 de outubro de 2005, em Genebra, o jogador de 20 anos atua como meio-campista central e defende o SC Freiburg, da Bundesliga.