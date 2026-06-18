Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é Johan Manzambi, que brilhou em jogo da Copa que teve 3 gols em sete minutos

Formado nas categorias de base do Servette, Manzambi se transferiu para o Freiburg em 2023 e ganhou espaço no clube alemão

Johan Manzambi celebra o terceiro gol da Suíça contra a Bósnia pela segunda rodada do Grupo B (Frederic J. Brown / AFP)

Johan Manzambi celebra o terceiro gol da Suíça contra a Bósnia pela segunda rodada do Grupo B (Frederic J. Brown / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 18h14.

Última atualização em 18 de junho de 2026 às 18h35.

O meia Johan Manzambi certamente não vai esquece desse 18 de junho de 2026. Ele foi o grande destaque da goleada da Suíça contra a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 nesta quinta-feira. A partida foi válida pelo Grupo B, que ainda tem Catar e Canadá

Manzambi entrou aos 26 minutos do segundo tempo e, cinco minutos depois, anotou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Aos 45 minutos da etapa final, anotou outro.

Com a vitória, a Suíça pulou para a primeira posição do grupo, com 4 pontos, e vai encarar o Canadá na próxima quarta, dia 24.

Quem é Manzambi

Nascido em 14 de outubro de 2005, em Genebra, o jogador de 20 anos atua como meio-campista central e defende o SC Freiburg, da Bundesliga.

Formado nas categorias de base do Servette, Manzambi se transferiu para o Freiburg em 2023 e ganhou espaço no clube alemão. Em 2024, passou a integrar o elenco principal.

Desde então, consolidou-se como peça importante no meio-campo do clube.

Com 1,82 m de altura e destro, Manzambi se destaca pela versatilidade. Além da função principal como meio-campista central, também pode atuar em posições mais avançadas, como meia ofensivo ou segundo atacante.

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