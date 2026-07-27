Genial/Quaest: Álvaro Dias lidera e 4 nomes empatam no 2º lugar na corrida ao Senado no Paraná

A corrida pelas duas vagas ao Senado pelo Paraná apresenta um quadro de liderança isolada e forte indefinição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. O ex-senador Álvaro Dias (MDB) lidera com 20% das intenções totais no principal cenário estimulado.

No limite da margem de erro de três pontos percentuais, há um quádruplo empate técnico na marca de 10%, envolvendo o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) e a atual deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). O deputado Filipe Barros (PL) tem 8% e também aparece empatado.

Entre os demais nomes testados na pesquisa, a jornalista Cristina Graeml (PSD) e o ex-deputado Dr. Rosinha (PT) marcam 4% cada. Luiz Carlos Hauly (Podemos) pontua com 1%. Indecisos somam 19% e brancos ou nulos, 14%.

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Cenários alternativos e competitividade nas vagas

Como a eleição de 2026 prevê a renovação de duas cadeiras no Senado, os cenários alternativos testados pela Quaest revelam alta volatilidade. Sem a presença de Dallagnol, Álvaro Dias mantém 20%, enquanto Curi oscila para 11%, seguido de perto por Barros e Gleisi, ambos com 10%.

Em uma simulação sem o líder emedebista, a disputa pelas vagas fica ainda mais pulverizada. Nesse quadro, Alexandre Curi assume a ponta com 14%, tecnicamente empatado com Dallagnol e Barros, que marcam 12% cada, e Gleisi Hoffmann, com 11%. Nestas condições, a indecisão atinge 24%.

Gleisi lidera rejeição e Ratinho Júnior mantém alta aprovação

O levantamento também mediu o potencial de voto e a resistência aos pré-candidatos ao Senado. A deputada Gleisi Hoffmann possui a maior rejeição, com 60% dos eleitores afirmando que a conhecem e não votariam nela. Em contrapartida, Álvaro Dias apresenta o maior potencial positivo, com 52% de aceitação.

O contexto eleitoral no estado é fortemente marcado pela aprovação do atual executivo estadual. A gestão do governador Ratinho Júnior (PSD) é aprovada por 81% dos paranaenses, ante 13% de desaprovação. Essa dinâmica pode representar um ativo político valioso para candidatos de sua base.

O peso do posicionamento político na corrida ao Senado

A fragmentação da disputa reflete a polarização ideológica do eleitorado paranaense. Entre os eleitores que se declaram lulistas, Gleisi captura 29% da preferência, dividindo espaço com o próprio Álvaro Dias, que atrai 22% desse segmento.

Na outra ponta, o eleitorado bolsonarista divide seus votos de forma diluída. Nesse grupo demográfico, Álvaro Dias marca 17%, tecnicamente empatado com Filipe Barros (16%) e Deltan Dallagnol (12%). Entre a direita não bolsonarista, Dias (18%) e Dallagnol (17%) concentram as intenções.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas face a face. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-01656/2026 e PR-04818/2026.