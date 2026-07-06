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Fase de grupos copa 2026

Haaland é cumprimentado por princesa após classificação da Noruega

A princesa Ingrid Alexandra esteve no vestiário norueguês após a vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo

Erling Haaland: o atacante chegou a 7 gols na Copa do Mundo e é um dos artilheiros do torneio (ANGELA WEISS / AFP)

Erling Haaland: o atacante chegou a 7 gols na Copa do Mundo e é um dos artilheiros do torneio (ANGELA WEISS / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 6 de julho de 2026 às 13h52.

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A Noruega conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo após derrotar o Brasil por 2 a 1 no último domingo. Grande nome da partida, Erling Haaland, recebeu os parabéns da princesa Ingrid Alexandra, herdeira do trono norueguês, após a partida.

Autor dos dois gols que eliminaram a Seleção Brasileira, o atacante foi cumprimentado pela integrante da família real logo após o apito final. A princesa desceu até o vestiário da seleção norueguesa acompanhada do irmão, o príncipe Sverre Magnus, para celebrar a histórica classificação ao lado dos jogadores.

O encontro foi registrado e compartilhado no perfil oficial da família real da Noruega nas redes sociais. Além das imagens ao lado de Haaland, a publicação também mostrou os irmãos acompanhando a partida das arquibancadas.

Entre os registros divulgados, outro destaque é um vídeo em que Ingrid Alexandra e Sverre Magnus conversam com o goleiro Orjan Nyland. O jogador foi outro protagonista da vitória norueguesa ao defender um pênalti e realizar defesas importantes durante a partida.

Haaland na briga pela artilharia

Além de garantir a vaga da Noruega entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo, Haaland também alcançou um feito importante. Com os dois gols marcados diante do Brasil, o centroavante chegou a sete gols na competição e igualou Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappé, da França, na liderança da artilharia do Mundial.

Agora, Haaland agora volta suas atenções para as quartas de final. A Noruega enfrenta a Inglaterra no próximo sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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