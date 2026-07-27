Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta segunda-feira, 27

Esta segunda-feira, 27, será movimentada, principalmente, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, três partidas serão disputadas nesta segunda-feira, com destaque para o duelo entre Atlético-GO e Operário-PR. Vice-líder da competição, a equipe paranaense joga fora de casa.

No futebol feminino, Bahia e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Paulistão, São Paulo e Mirassol entram em campo pela quinta rodada do estadual.

Veja os jogos desta segunda-feira, 27

Campeonato Brasileiro Feminino

19h - Bahia x Botafogo

Campeonato Paulista Feminino

19h - São Paulo x Mirassol

Série B do Brasileirão

19h30 - Atlético-GO x Operário-PR

19h30 - Sport x Cuiabá

19h30 - CRB x Vila Nova

Veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 27

N Sports

19h - Bahia x Botafogo (Campeonato Brasileiro Feminino)

Record News e HBO Max

19h - São Paulo x Mirassol (Campeonato Paulista Feminino)

Disney+

19h30 - Atlético-GO x Operário-PR (Série B do Brasileirão)

19h30 - Sport x Cuiabá (Série B do Brasileirão)

Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+