Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta segunda-feira, 27

Com um dia mais tranquilo, a principal atração para a segunda-feira é a Série B do Brasileirão

Esportes: a Série B vai movimentar a segunda-feira de jogos (Esportes/Exame)

Esportes: a Série B vai movimentar a segunda-feira de jogos (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 27 de julho de 2026 às 06h01.

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Esta segunda-feira, 27, será movimentada, principalmente, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, três partidas serão disputadas nesta segunda-feira, com destaque para o duelo entre Atlético-GO e Operário-PR. Vice-líder da competição, a equipe paranaense joga fora de casa.

No futebol feminino, Bahia e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Paulistão, São Paulo e Mirassol entram em campo pela quinta rodada do estadual.

Veja os jogos desta segunda-feira, 27

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 19h - Bahia x Botafogo

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h - São Paulo x Mirassol

Série B do Brasileirão

  • 19h30 - Atlético-GO x Operário-PR
  • 19h30 - Sport x Cuiabá
  • 19h30 - CRB x Vila Nova
Troféu Brasil 2026 marca retorno ao Ibirapuera com Alison Santos, Caio Bonfim e quase mil atletas

Veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 27

N Sports

  • 19h - Bahia x Botafogo (Campeonato Brasileiro Feminino)

Record News e HBO Max

  • 19h - São Paulo x Mirassol (Campeonato Paulista Feminino)

Disney+

  • 19h30 - Atlético-GO x Operário-PR (Série B do Brasileirão)
  • 19h30 - Sport x Cuiabá (Série B do Brasileirão)

Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

  • 19h30 - CRB x Vila Nova (Série B do Brasileirão)
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