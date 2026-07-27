Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta segunda-feira, 27

Esta segunda-feira, 27, será movimentada, principalmente, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, três partidas serão disputadas nesta segunda-feira, com destaque para o duelo entre Atlético-GO e Operário-PR. Vice-líder da competição, a equipe paranaense joga fora de casa.
No futebol feminino, Bahia e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Paulistão, São Paulo e Mirassol entram em campo pela quinta rodada do estadual.
Veja os jogos desta segunda-feira, 27
Campeonato Brasileiro Feminino
Campeonato Paulista Feminino
- 19h - São Paulo x Mirassol
Série B do Brasileirão
Troféu Brasil 2026 marca retorno ao Ibirapuera com Alison Santos, Caio Bonfim e quase mil atletas
- 19h30 - Atlético-GO x Operário-PR
- 19h30 - Sport x Cuiabá
- 19h30 - CRB x Vila Nova
Veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 27
N Sports
- 19h - Bahia x Botafogo (Campeonato Brasileiro Feminino)
Record News e HBO Max
- 19h - São Paulo x Mirassol (Campeonato Paulista Feminino)
Disney+
- 19h30 - Atlético-GO x Operário-PR (Série B do Brasileirão)
- 19h30 - Sport x Cuiabá (Série B do Brasileirão)
Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
- 19h30 - CRB x Vila Nova (Série B do Brasileirão)