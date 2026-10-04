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Eleições 2026: veja os governadores que foram eleitos no 1º turno

O PL mostrou força no Sul e Norte do País. O Republicanos teve bom desempenho no Sudeste. Já o PT levou em dois estados do Nordeste

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h29.

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Dos 26 estados do Brasil e o Distrito Federal que foram às urnas neste domingo de eleição, 16 resolveram o pleito logo no primeiro turno.

As duas principais legendas da eleição presidencial tiveram desempenhos distintos. O PL foi ganhou em cinco estados. Já o PT levou no primeiro turno em dois.

Região Sul

Na região Sul, Luciano Zucco, do PL ganhou no 1º turno com 58% dos votos válidos para o governo do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, também do PL, foi reeleito com 68% dos votos válidos. A legenda ainda fechou a trinca na região com Sergio Moro sendo vitorioso no Paraná com 50,2% dos votos.

Região Sudeste

No Sudeste, região com os maiores colégios eleitorais do país, Tarcísio de Freitas, do Republicanos , conseguiu a reeleição com 63,4% dos votos válidos.

O partido ainda conquistou Minas Gerais com o senador Cleitinho, com 53,8% dos votos válidos.

Região Centro Oeste

Já Centro-Oeste, os três estados definiram o pleito neste domingo. Eduardo Riedel, do PP, foi reeleito com 67,4% dos votos. Em Goiás, Daniel Vilela, do MDB, ganhou com 58,5% dos votos.

Eduardo Riedel,  governador do Mato grosso do Sul (Foto: Gunther Werk) (Gunther Werk/Exame)

No Mato Grosso, Otaviano Pivetta, do Republicanos, foi reeleito com 61% dos votos válidos.

Região Nordeste

No Nordeste, o PT fez a trinca com com Elmano de Freitas no Ceará, com 51,6% dos votos,  Rafael Fonteles no Piauí, com 69,8%, e Jerônimo Rodrigues, na Bahia, com 54,6%. O PSD levou na Paraíba, com Lucas Ribeiro, com 64,4% dos votos, no Maranhão, com Eduardo Braide, com 55,2%, e no Sergipe, com Fabio Mitidieri, com 58,8% dos votos válidos. Em Pernambuco, Raquel Lyra, do PSD, foi reeleita com 53,2% dos votos válidos.

Região Norte

E na região Norte, o PL emplacou governadores em Rondônia, com Marcos Rogério, 57% dos votos, e Arthur Henrique, em Roraima, com 69,2% dos votos válidos.

O senador Marcos Rogério , participa do programa Sem Censura, na TV Brasil (Reprodução)

O Podemos ganhou no Pará, com Dr. Daniel, com 52,6% dos votos. Já no Amapá, quem levou foi Dr Furlan, com 61,2% dos votos, do PSD.

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