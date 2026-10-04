Resultado da eleição em Sergipe: Fábio Mitidieri é reeleito para o governo

O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito como governador de Sergipe, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 92,32% das urnas apuradas, Fábio obteve 59,2% dos votos válidos (660.815), e Valmir de Francisquinho (Republicanos) recebeu 37,59%. Em terceiro ficou Dr. Helton (PSOL), com 3,16%.

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Quem é o novo governador do Sergipe

Fábio Cruz Mitidieri nasceu em Aracaju, em 24 de fevereiro de 1977. Formado em Administração, iniciou a trajetória política em 2008, quando foi eleito vereador da capital sergipana pelo PDT.

Durante o mandato, licenciou-se da Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aracaju, cargo que ocupou entre 2011 e 2012. Posteriormente, já filiado ao PSD, também comandou a Secretaria de Estado do Trabalho de Sergipe.

Em 2014, Mitidieri foi eleito deputado federal por Sergipe e conquistou um segundo mandato em 2018. Permaneceu na Câmara dos Deputados até 2022, quando deixou o Legislativo para disputar o governo estadual. Naquele ano, venceu a eleição para governador de Sergipe pelo PSD e assumiu o Palácio dos Despachos em janeiro de 2023.

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Em 2026, Sergipe teve seis candidatos disputando o cargo de governador: