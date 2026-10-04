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Resultado da eleição em Sergipe: Fábio Mitidieri é reeleito para o governo

Candidato disputou cargo com Valmir de Francisquinho (Republicanos) e Dr. Helton (PSOL)

Fábio Cruz Mitidieri (PSD) é reeleito no Sergipe.

Fábio Cruz Mitidieri (PSD) é reeleito no Sergipe.

César H. S. Rezende e Guilherme Gonçalves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h33.

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O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito como governador de Sergipe, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Com 92,32% das urnas apuradas, Fábio obteve 59,2% dos votos válidos (660.815), e Valmir de Francisquinho (Republicanos) recebeu 37,59%. Em terceiro ficou Dr. Helton (PSOL), com 3,16%.

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Quem é o novo governador do Sergipe

Fábio Cruz Mitidieri nasceu em Aracaju, em 24 de fevereiro de 1977. Formado em Administração, iniciou a trajetória política em 2008, quando foi eleito vereador da capital sergipana pelo PDT.

Durante o mandato, licenciou-se da Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aracaju, cargo que ocupou entre 2011 e 2012. Posteriormente, já filiado ao PSD, também comandou a Secretaria de Estado do Trabalho de Sergipe.

Em 2014, Mitidieri foi eleito deputado federal por Sergipe e conquistou um segundo mandato em 2018. Permaneceu na Câmara dos Deputados até 2022, quando deixou o Legislativo para disputar o governo estadual. Naquele ano, venceu a eleição para governador de Sergipe pelo PSD e assumiu o Palácio dos Despachos em janeiro de 2023.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DE SERGIPE

Em 2026, Sergipe teve seis candidatos disputando o cargo de governador:

  • Dr. Helton (PSOL) - 50
  • Emanuel Cacho (PSDB) - 45
  • Fábio Mitidieri (PSD) - 55
  • Ricardo Marques (PL) - 22
  • Taty Cristina de Jesus (DC) - 27
  • Valmir de Francisquinho (Republicanos) - 10

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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