O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encaminhou nesta quinta-feira, 19, aos ministros da Corte os relatórios da Polícia Federal (PF) sobre menções aos seus nomes em mensagens trocadas por Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. Cada ministro recebeu somente o documento que cita o próprio caso.

Segundo informações do jornal O Globo, Fachin levou em conta uma classificação de "potencial de repercussão jurídica" atribuída aos documentos. Na prática, isso indica que nem toda referência a ministros identificada nas investigações resultou no envio de relatório ao citado.

Caminho até a PGR

Além disso, Fachin decidiu submeter o material à PGR (Procuradoria-Geral da República). Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, e à equipe que já atua no caso Master no Supremo avaliar se as informações justificam abrir investigações, fazer novas diligências ou arquivar o caso.

O prazo regimental para a manifestação é de 15 dias, contados do recebimento formal dos documentos. No entanto, ele tem caráter administrativo e pode ser ultrapassado sem sanção automática. Até o início da tarde desta quinta, o material ainda não havia chegado à PGR.

O parecer da Procuradoria também não vincula o plenário do STF, a quem cabe decidir sobre medidas investigativas contra integrantes da própria Corte. Vale ressaltar que a simples menção a um ministro em material apreendido pela PF não significa, por si só, indício de irregularidade nem abertura de investigação contra ele.

Entrega na quarta

Na quarta-feira, 18, Andrei Rodrigues foi ao Supremo entregar os documentos a Fachin. A reunião durou cerca de uma hora e contou com o diretor-executivo da PF, William Murad, e com o diretor de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali. Nenhum outro ministro participou.

Ao final, o diretor-geral afirmou que a PF cumpriu a determinação da Corte e entregou a íntegra do material solicitado, além de outros relatórios produzidos sobre o episódio, caso Fachin queira consultá-los. "A PF cumpre essa etapa pedida pela Corte, que certamente saberá a partir de agora dar os devidos encaminhamentos", disse.