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Resultado da eleição no Amapá: Dr. Furlan é eleito governador

Com 88,51% das urnas apuradas, Dr. Furlan assume o cargo de Governador; Clécio e Carlos Cley ficam em segundo e terceiro lugar, com 37,72% e 0,12%, respectivamente

Amapá: Dr. Furlan, ex-prefeito de Macapá, é eleito Governador do estado (Reprodução)

Amapá: Dr. Furlan, ex-prefeito de Macapá, é eleito Governador do estado (Reprodução)

César H. S. Rezende e Giulia Polizeli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h14.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h20.

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Dr. Furlan foi eleito como governador do Amapá, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 88,51% das urnas apuradas, Dr. Furlan obteve 62,01% dos votos válidos, e Clécio recebeu 37,72%. Em terceiro ficou Carlos Cley, com 0,12%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

Quem é Dr. Furlan?

Antonio Paulo de Oliveira Furlan, conhecido popularmente como Dr. Furlan, vem construindo uma carreira no Amapá desde 2010. Filiado ao PSD, o político busca o cargo de governador do estado nas eleições de 2026.

Médico cardiologista e cirurgião cardiovascular, assumiu seu primeiro cargo público em 2013 como deputado estadual e permaneceu por sete anos na Assembleia Legislativa do Amapá.

Em 2021, assumiu o cargo de prefeito de Macapá e participou da resposta governamental ao COVID-19. Foi reeleito em 2024, pelo MDB, com 85,08% dos votos válidos, considerado o maior percentual alcançado por um prefeito eleito entre as capitais dos 26 estados brasileiros naquele pleito.

Em março, renunciou ao cargo para começar a campanha para governador do Amapá. O candidato afirma que gostaria de levar um modelo de gestão baseado em trabalho, presença, planejamento e cuidado com as pessoas para todo o estado.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO AMAPÁ

Em 2026, o Amapá teve cinco nomes disputando o cargo de governador:

  • Carlos Cley Ramos Paiva (PSTU) — 16
  • Clécio Luís Vilhena Vieira (Juntos por Todo o Amapá) — 44
  • Delegado Marcos (DC) — 27
  • Dr. Furlan (Trabalhar para Transformar o Amapá) — 55
  • Jairo Palheta (PCO) — 29

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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