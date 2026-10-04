Elmano de Freitas (PT) é reeleito governador do Ceará no 1º turno das eleições 2026

Com 96,38% das urnas apuradas, Elmano de Freitas (PT) obteve 52,85% dos votos válidos e está eleito como governador no primeiro turno das eleições de 2026. Ciro Gomes (PSDB) veio em segundo lugar, com 46,55% dos votos válidos. Em terceiro ficou Delegado Huggo (Missão), com menos de 1% dos votos válidos.

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Quem é Elmano de Freitas?

Elmano de Freitas da Costa é advogado, político e atual governador do estado do Ceará, cargo que exerce desde 2023. Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1989, ele construiu sua trajetória pública associada à defesa de movimentos sociais e à atuação no Poder Executivo e Legislativo cearense.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), atuou na advocacia popular e na defesa jurídica de sindicatos e organizações sociais, tendo coordenado a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares entre 2001 e 2009. Ingressou na gestão pública na Prefeitura de Fortaleza, onde foi diretor da Comissão de Participação Popular e Secretário Municipal da Educação na gestão de Luizianne Lins, entre 2011 e 2012. Posteriormente, foi eleito deputado estadual por dois mandatos consecutivos, exercendo o cargo entre 2015 e 2022.

Na Assembleia Legislativa do Ceará, presidiu a Comissão de Defesa Social, liderou a bancada do PT e atuou como relator da CPI do Motim, que investigou o envolvimento de associações de policiais militares em paralisações no estado. Em 2022, foi eleito governador do Ceará no primeiro turno, assumindo o mandato de 2023 a 2027.

Em sua gestão à frente do governo estadual, destacou-se pela implementação do programa social Ceará Sem Fome, voltado ao combate à insegurança alimentar, e pela expansão das escolas de ensino em tempo integral. Sua atuação governamental também abrange ações e debates na área de segurança pública, com investimentos no reforço de efetivo policial e reestruturações nas forças de segurança.

Governo do Ceará nas eleições de 2026

Em 2026, o CEARÁ teve oito nomes disputando o cargo de governador:

Ciro Gomes (PSDB) - 45

Danilo Soares (Democrata) - 35

Delegado Huggo (Missão) - 14

Elmano de Freitas (PT) - 13

Ieri Braga (PCO) - 29

Serley Leal (UP) - 80

Vera Lúcia (Novo) - 30

Zé Batista (PSTU) - 16

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: