O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para a pauta as ações diretas de inconstitucionalidade que contestam a Lei da Dosimetria, que reduz penas dos condenados pelo 8 de Janeiro e que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento será realizado pelo plenário do STF em sessão virtual entre os dias 4 e 15 de dezembro.

A ação de Moraes ocorre após os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), terem se reunido com o ministro e solicitado formalmente a ele que pautasse os casos para deliberação pelo plenário da Corte. A atitude foi vista como um aceno de ambos, que estão em campanha para a reeleição em suas Casas, a parlamentares bolsonaristas.

Reportagem em atualização