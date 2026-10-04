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Resultado da eleição na Paraíba: Lucas Ribeiro é reeleito governador com 64,34% dos votos válidos

Disputando a reeleição, Ribeiro, advogado de 37 anos natural de Campina Grande (PB), segue como governador da Paraíba

(Francisco França/Secom-PB/Divulgação)

(Francisco França/Secom-PB/Divulgação)

César H. S. Rezende e Naty Falla

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h00.

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Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 85,18% das urnas apuradas, Ribeiro obteve 64,34% dos votos válidos, enquanto Efraim Filho (PL) recebeu 24,41%. Em terceiro ficou Cícero Lucena (MDB), com 10,76%.

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Quem é Lucas Ribeiro

Lucas Ribeiro Novais de Araújo, advogado de 37 anos natural de Campina Grande (PB), é o atual governador da Paraíba. 

Mestre em Desenvolvimento Regional e especialista em Liderança e Gestão Pública, é filho da senadora Daniella Ribeiro, sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e neto do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro. Iniciou sua trajetória como vereador e secretário municipal de Ciência e Tecnologia em Campina Grande, sendo eleito vice-prefeito da cidade em 2020 e vice-governador do Estado em 2022.

Filiado ao Progressistas (PP), sua consolidação no Poder Executivo estadual ocorreu em abril de 2026, quando assumiu definitivamente o comando do Palácio da Redenção após a renúncia do então governador João Azevêdo para disputar o Senado.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DA PARAÍBA

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Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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