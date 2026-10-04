Resultado da eleição em Maranhão: Braide é eleito governador no 1º turno

Com 97,80% das urnas apuradas, Eduardo Braide (PSD) foi eleito no primeiro turno com 54,16% dos votos válidos, o que corresponde a 2 milhões de eleitores. Em segundo lugar, ficou Orleans Brandão (MDB), com 34,62%, 1,3 milhão de votos. Já Felipe Camarão (PT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve 9,58% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar.

Roberto Rocha (PRTB) obteve 1,27%, enquanto André Luís (Missão), Dimas Cassimiro (PCO), Reginaldo Lima (PCB) e Saula Arcangeli (PSTU) todos pontuaram menos de 1%.

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Quem é Eduardo Braide

Eduardo Salim Braide é natural de São Luís e construiu sua trajetória política no Maranhão antes de chegar à disputa pelo governo estadual.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, iniciou a carreira política aos 34 anos e foi eleito deputado estadual em 2010, sendo reeleito em 2014. Durante o período na Assembleia Legislativa, ocupou o cargo de segundo vice-presidente da Casa. Em 2018, foi eleito deputado federal.

Braide chegou à Prefeitura de São Luís pela primeira vez nas Eleições 2020. Em 2024, foi reeleito para o cargo com 403.981 votos, o equivalente a 70,12% dos votos válidos, segundo o TSE. À frente da capital maranhense, cumpria o segundo mandato quando renunciou ao cargo para disputar o governo do estado em 2026.

Na eleição estadual, tem Elaine Carneiro como candidata a vice-governadora e concorre pelo PSD.

Quem é Orleans Brandão

Orleans Brandão é empresário, formado em Administração, e construiu sua trajetória política dentro do governo do Maranhão, estreando nas eleições neste ano. Sobrinho e correligionário do atual governador, Carlos Brandão, ele ocupou a Secretaria de Estado de Assuntos Municipalistas entre 2023 e 2026.

Em 2026, Orleans deixou a secretaria para disputar pela primeira vez um cargo eletivo no Executivo estadual. Filiado ao MDB, concorre ao governo do Maranhão com Edivaldo Holanda Junior como candidato a vice-governador.

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Quem são os candidatos ao governo do estado no Maranhão?

Em 2026, o Maranhão teve oito nomes disputando o cargo de governador:

André Luís (MISSÃO) — 14

Dimas Cassimiro (PCO) — 29

Eduardo Braide (PSD) — 55

Felipe Camarão (PT) — 13

Orleans Brandão (MDB) — 15

Reginaldo Lima (PCB) — 21

Roberto Rocha (PRTB) — 28

Saulo Arcangeli (PSTU) — 16

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: