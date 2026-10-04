Resultado em Rondônia: Marcos Rogério é eleito governador com 57,02% dos votos válidos

O senador Marcos Rogério , participa do programa Sem Censura, na TV Brasil (Reprodução)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h26.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 19h28.
Marcos Rogério (PL) foi eleito como governador de Rondônia, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com 94,68% das urnas apuradas, Marcos Rogério obteve 57,02% dos votos válidos, e Adailton Furia (PSD) recebeu 19,31%. Em terceiro ficou Hildon Chaves (UNIÃO), com 14,66%.
Nascido em Ji-Paraná (RO), Marcos Rogério da Silva Brito é filho de agricultores da região. Formou-se em direito e jornalismo, concluiu mestrado em administração pública e seguiu para o doutorado em Direito Constitucional. Antes de ingressar na política institucional, atuou como radialista e repórter de televisão.
O início de sua carreira pública se deu em sua cidade natal, quando foi eleito vereador em 2008. Seu desempenho no Legislativo municipal impulsionou sua ascensão à Câmara dos Deputados, onde cumpriu dois mandatos consecutivos como deputado federal a partir de 2011.
Lá, ganhou projeção nacional ao atuar como relator do processo no Conselho de Ética que resultou na cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Em 2018, foi eleito para o Senado Federal como o candidato mais votado de Rondônia.
Escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para assumir o posto de vice-líder do governo no Congresso Nacional durante sua gestão, Marcos Rogério (PL-RO) é considerado um dos grandes defensores e aliados políticos da família do ex-presidente.
Ele ganhou projeção nacional como um dos principais nomes da “tropa de choque” governista durante a CPI da Covid em 2021 e, posteriormente, representou a liderança da oposição no Senado Federal.
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Em 2026, Rondônia teve sete nomes disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.
Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: