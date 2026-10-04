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Resultado em Rondônia: Marcos Rogério é eleito governador com 57,02% dos votos válidos

Com 94,68% das urnas apuradas, o candidato do PL obteve 57,02% dos votos válidos, e Adailton Furia (PSD) recebeu 19,31%. Em terceiro ficou Hildon Chaves (UNIÃO), com 14,66%

O senador Marcos Rogério , participa do programa Sem Censura, na TV Brasil (Reprodução)

O senador Marcos Rogério , participa do programa Sem Censura, na TV Brasil (Reprodução)

César H. S. Rezende e Sofia Schuck

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h26.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 19h28.

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Marcos Rogério (PL) foi eleito como governador de Rondônia, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 94,68% das urnas apuradas, Marcos Rogério obteve 57,02% dos votos válidos, e Adailton Furia (PSD) recebeu 19,31%. Em terceiro ficou Hildon Chaves (UNIÃO), com 14,66%.

Nascido em Ji-Paraná (RO), Marcos Rogério da Silva Brito é filho de agricultores da região. Formou-se em direito e jornalismo, concluiu mestrado em administração pública e seguiu para o doutorado em Direito Constitucional. Antes de ingressar na política institucional, atuou como radialista e repórter de televisão.

O início de sua carreira pública se deu em sua cidade natal, quando foi eleito vereador em 2008. Seu desempenho no Legislativo municipal impulsionou sua ascensão à Câmara dos Deputados, onde cumpriu dois mandatos consecutivos como deputado federal a partir de 2011.

Lá, ganhou projeção nacional ao atuar como relator do processo no Conselho de Ética que resultou na cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Em 2018, foi eleito para o Senado Federal como o candidato mais votado de Rondônia.

Escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para assumir o posto de vice-líder do governo no Congresso Nacional durante sua gestão, Marcos Rogério (PL-RO) é considerado um dos grandes defensores e aliados políticos da família do ex-presidente.

Ele ganhou projeção nacional como um dos principais nomes da “tropa de choque” governista durante a CPI da Covid em 2021 e, posteriormente, representou a liderança da oposição no Senado Federal.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DE RONDÔNIA

Em 2026, Rondônia teve sete nomes disputando o cargo de governador:

  • Adailton Fúria (PSD) - 55
  • Expedito Netto (PT) - 13
  • Hildon Chaves (União Brasil) - 44
  • Marcos Rogério (PL ) - 22
  • Pedro Abib (MDB) - 15
  • Samuel Costa (PSB) - 40
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Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.

Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Rondônia

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