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Resultado da eleição em Goiás: Daniel Vilela (MDB) é reeleito governador

Resultado da eleição em Goiás: Daniel Vilela é reeleito governador com 58,8% dos votos válidos. Em segundo e terceiro lugar estão Wilder Morais (PL) e Luis Cesar Bueno (PT)

(Facebook/Divulgação)

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César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h33.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 19h37.

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Daniel Vilela (MDB) foi reeleito como governador de Goiás, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 90% das urnas apuradas, Vilela obteve 58,8% dos votos válidos  e Wilder Morais (PL) recebeu 22,21%. Em terceiro ficou Luis Cesar Bueno (PT), com 9,75%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

Daniel Vilela nasceu em Jataí (GO), em 1983, e é filho do ex-governador e ex-senador Maguito Vilela. Formado em Direito e pós-graduado em Administração Pública, iniciou a carreira política como vereador por Goiânia, em 2009. Em seguida, foi deputado estadual e federal, entre 2011 e 2018. Na Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das principais comissões da Casa, e disputou o governo de Goiás em 2018.

Presidente do MDB de Goiás, Vilela foi eleito vice-governador em 2022 na chapa de Ronaldo Caiado (União Brasil), que venceu a eleição no primeiro turno. Atualmente, é o governador do estado de Goiás.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DE GOIÁS

Em 2026, Goiás teve seis nomes disputando o cargo de governador:

  • Daniel Vilela (MDB) — 15
  • Danilo da Silva (PCO) — 29
  • Luciana Amorim (UP) — 80
  • Luis Cesar Bueno (PT) — 13
  • Marconi Perillo (PSDB) — 45
  • Wilder Morais (PL) — 22

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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