Resultado da eleição em Minas Gerais: Cleitinho Azevedo é eleito governador no 1º turno

Com 89,64% das urnas apuradas, Cleitinho Azevedo (Republicanos) obteve 55,24% dos votos válidos e está matematicamente eleito como governador de Minas Gerais. Patrus Ananias (PT) ficou em segundo lugar, com 26,19%. Em terceiro ficou Flávio Roscoe (PL), com 7,14%.

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Quem é Cleitinho Azevedo?

Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido politicamente como Cleitinho, é candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Filiado ao Republicanos, exerce o mandato de senador da República pelo estado de Minas Gerais desde 2023.

Empresário e músico, iniciou sua carreira política no município natal de Divinópolis, onde foi eleito vereador em 2016. Em 2018, conquistou uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nas eleições de 2022, disputou a vaga ao Congresso Nacional e foi eleito senador com mais de 4,2 milhões de votos.

Sua atuação parlamentar é caracterizada por um estilo de comunicação direta e combativa. Cleitinho utiliza fortemente as redes sociais para fiscalizar serviços públicos e tecer críticas ao establishment e aos privilégios da classe política. Embora alinhado ao campo conservador e bolsonarista, adota posições independentes em pautas específicas, como o apoio à PEC do Fim da Escala 6x1.

Em sua trajetória pública, defende propostas voltadas à eficiência na gestão de recursos públicos, redução da carga tributária e combate a privilégios políticos.

Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026

Em 2026, Minas Gerais teve 11 nomes disputando o cargo de governador:

Alexandre Kalil (PDT) – 12

Ben Mendes (MISSÃO) – 14

Cleitinho Azevedo (Republicanos) – 10

Flávio Roscoe (PL) – 22

Gabriel (MDB) – 15

Henrique Áreas (PCO) – 29

Indira Xavier (UP) – 80

Mateus Simões (PSD) – 55

Patrus Ananias (PT) – 13

Professor Túlio Lopes (PCB) – 21

Rafael Duda (PSTU) – 16

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: