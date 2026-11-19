Quando chegou ao Rio Grande do Sul, vindo de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Max Satiro nunca tinha visto sequer um elevador ou uma escada rolante. Recém-pai, trabalhava em uma estação de tratamento de água e esgoto, quando decidiu recomeçar a vida.

Aos 21 anos, ingressou na V4 Company, onde, ao longo de sete anos, tornou-se sócio e chegou à direção de marketing, liderando mais de 100 profissionais. A experiência abriu caminho para a criação da Plataforma Sócio, que hoje mantém participações societárias em outras quatro empresas com faturamento conjunto superior a R$ 80 milhões e expectativa de ultrapassar R$ 100 milhões em 2027. A plataforma, por sua vez, projeta triplicar a receita própria, alcançando R$ 12 milhões no próximo ano.

Filho de pedreiro e diarista, Max começou a trabalhar aos 10 anos, vendendo queijo pelas ruas de uma cidade mineira de aproximadamente 10 mil habitantes. Os seis anos em que viveu no Sul marcaram sua formação pessoal e profissional.

Foi durante sua trajetória no mercado empresarial que identificou um problema recorrente entre companhias de diferentes portes: nem sempre a dificuldade para expandir estava na capacidade de vender, mas na falta de estrutura para sustentar o avanço. Processos internos, liderança e organização operacional frequentemente não acompanhavam o aumento da demanda.

A partir dessa percepção, fundou a Sócio Estratégico, empresa que atua por meio da aquisição de participações societárias em negócios já estabelecidos. Diferentemente de uma consultoria convencional, o modelo prevê envolvimento direto nas decisões estratégicas e na rotina das organizações, compartilhando riscos e resultados com os empreendedores.

"Durante esses anos acompanhando empresas de diferentes portes, percebi que muitas deixavam de crescer não por falta de mercado ou de marketing, mas porque chegavam a um estágio em que precisavam de gestão, método e capacidade de execução. Nossa proposta é construir valor junto com o empreendedor, assumindo responsabilidade pelo resultado do negócio e participando dessa construção como sócio", afirma.

Expansão pelo Sul

A Sócio Estratégico integra a Plataforma Sócio, estrutura que também reúne a Sócio Talentos, especializada em recrutamento e seleção, e a Sócio AI, dedicada a soluções de inteligência artificial.

Segundo Max, o grupo projeta receita própria de R$ 4 milhões em 2026, com expectativa de chegar a R$ 12 milhões em 2027. A Sócio Talentos, na qual ingressou como sócio, já registra R$ 130 mil em receita recorrente mensal.

Além dessas operações, a plataforma possui participação em outras quatro empresas que somam mais de R$ 80 milhões em faturamento, com perspectiva de superar R$ 100 milhões no próximo ano. Os valores representam o desempenho conjunto dos negócios participados, e não a receita direta do grupo.

A ligação com o Sul permanece na estratégia de expansão. Com CNPJ registrado no Paraná, onde também está concentrada sua base estratégica, a operação planeja instalar na região a primeira unidade física.

Em Santa Catarina, a Rocket Consórcios foi o primeiro cliente da iniciativa. Max também integra o conselho da Viver de IA, empresa de Florianópolis que está no segundo ano de atividade e, segundo ele, registrou crescimento de 100% nos últimos seis meses, período em que contou com o apoio da Plataforma Sócio.

Para orientar sua atuação, o empresário desenvolveu a Matriz de Planejamento do Sócio Estratégico (MPSE), metodologia organizada em quatro pilares: receita, estratégia, gestão e operação. O diagnóstico considera diferentes estágios de maturidade empresarial, classificados como Sobrevivência, Talentos, Organização e Excelência.

"A maioria das empresas trava porque toma decisões certas no momento errado. Contrata antes de estruturar processos, investe em marketing antes de fortalecer a operação ou tenta escalar sem desenvolver liderança. O método existe para identificar essas etapas e direcionar os esforços para aquilo que realmente impulsiona o crescimento", explica.

O foco está em organizações que já demonstraram capacidade comercial e possuem potencial de expansão, mas ainda dependem excessivamente de seus fundadores para funcionar. A proposta é profissionalizar a administração, organizar processos e reduzir essa concentração de responsabilidades, sem recorrer necessariamente a novas rodadas de investimento.

Paralelamente, Max, graduado em Marketing e com MBA pela FGV, prepara um livro baseado nos aprendizados acumulados ao longo de sua carreira. A publicação reunirá reflexões sobre empreendedorismo, modelos de sociedade e desafios enfrentados por companhias em diferentes fases de desenvolvimento.

"O mercado criou uma lógica em que crescer significa, necessariamente, captar uma nova rodada de investimento. Nós acreditamos que muitas empresas precisam, antes de tudo, fortalecer sua capacidade de gestão e execução. Existe um espaço enorme para modelos que gerem valor a partir da construção de negócios mais sólidos, com crescimento sustentável e menos dependência de capital externo. É esse movimento que queremos liderar", conclui.