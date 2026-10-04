Resultado da eleição no Pará: Dr. Daniel é eleito governador

Eleições 2026: Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará neste domingo, 4 (Facebook/Divulgação/Exame)
Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h05.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 21h06.
Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará neste domingo, 4, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com 97,70% as urnas apuradas, o ex-prefeito de Ananindeua obteve 51,72 dos votos válidos (2.307.995 votos). A atual governadora Hana Ghassan (MDB) recebeu 46,15% (2.059.494 votos). Em terceiro ficou a historiadora e professora Araceli (Psol) com 1,91%.
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A carreira política de Daniel começou em 2012, quando foi eleito vereador de Ananindeua pelo PSDB, com 4.445 votos. Em 2016, foi reeleito com 12.675 votos e chegou à presidência da Câmara Municipal.
Dois anos depois, em 2018, deu o salto para a política estadual. Candidato a deputado estadual pelo PSDB, recebeu 113.588 votos e foi o mais votado para a Assembleia Legislativa do Pará. Na Alepa, também chegou à presidência da Casa.
Foi nesse período que Daniel se aproximou do grupo político dos Barbalho. Ele deixou o PSDB e ingressou no MDB, partido pelo qual disputou a Prefeitura de Ananindeua em 2020. Com apoio de Helder Barbalho, venceu a eleição no primeiro turno, com 152.352 votos, equivalentes a 67,70% dos votos válidos.
A vitória consolidou Daniel como uma das principais lideranças políticas da Região Metropolitana de Belém e ampliou sua projeção para além do Legislativo estadual.
O rompimento com o grupo Barbalho, que começou a se desenhar antes da eleição municipal de 2024, quando Daniel deixou o MDB e se filiou ao PSB. A votação obtida por Daniel nas duas últimas eleições municipais é um dos principais elementos de sua candidatura ao governo.
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Em 2026, o Pará teve seis nomes disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:
(*) Com informações de Gabi Gutierrez