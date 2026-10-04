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Resultado da eleição no Pará: Dr. Daniel é eleito governador

A atual governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), terminou a disputa em segundo com 45,21% dos votos

Eleições 2026: Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará neste domingo, 4 (Facebook/Divulgação/Exame)

Eleições 2026: Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará neste domingo, 4 (Facebook/Divulgação/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h05.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 21h06.

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Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará neste domingo, 4, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 97,70% as urnas apuradas, o ex-prefeito de Ananindeua obteve 51,72 dos votos válidos (2.307.995 votos). A atual governadora Hana Ghassan (MDB) recebeu 46,15% (2.059.494 votos). Em terceiro ficou a historiadora e professora Araceli (Psol) com 1,91%.

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A carreira política de Daniel começou em 2012, quando foi eleito vereador de Ananindeua pelo PSDB, com 4.445 votos. Em 2016, foi reeleito com 12.675 votos e chegou à presidência da Câmara Municipal.

Dois anos depois, em 2018, deu o salto para a política estadual. Candidato a deputado estadual pelo PSDB, recebeu 113.588 votos e foi o mais votado para a Assembleia Legislativa do Pará. Na Alepa, também chegou à presidência da Casa.

Foi nesse período que Daniel se aproximou do grupo político dos Barbalho. Ele deixou o PSDB e ingressou no MDB, partido pelo qual disputou a Prefeitura de Ananindeua em 2020. Com apoio de Helder Barbalho, venceu a eleição no primeiro turno, com 152.352 votos, equivalentes a 67,70% dos votos válidos.

A vitória consolidou Daniel como uma das principais lideranças políticas da Região Metropolitana de Belém e ampliou sua projeção para além do Legislativo estadual.

O rompimento com o grupo Barbalho, que começou a se desenhar antes da eleição municipal de 2024, quando Daniel deixou o MDB e se filiou ao PSB. A votação obtida por Daniel nas duas últimas eleições municipais é um dos principais elementos de sua candidatura ao governo.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO PARÁ

Em 2026, o Pará teve seis nomes disputando o cargo de governador:

  • Hana Ghassan (MDB) – 15
  • Araceli (Psol) – 50
  • Dr. Daniel (Podemos) – 20
  • Gal Leite (UP) – 80
  • Ruth Reis (Democrata) – 35
  • Well Macedo (PSTU) – 16
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Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.

(*) Com informações de Gabi Gutierrez

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