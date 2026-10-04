Resultado da eleição em Roraima: Arthur Henrique é eleito governador

Arthur Henrique foi eleito como governador de Roraima, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 85,65% das urnas apuradas, Arthur Henrique obteve 68,99% dos votos válidos, e Soldado Sampaio recebeu 29,43%. Em terceiro ficou Rosi Aires, com 1,49%.

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Quem é Arthur Henrique?

Arthur Henrique, filiado ao PL, começou sua carreira no Serviço Público como parte da gestão da ex-prefeita Teresa Surita. Em 2013, assumiu a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital.

Apenas três anos depois, em 2016, firmou uma parceria com Surita e assumiu o cargo de vice-prefeito durante a campanha de reeleição, em que conquistaram 80% dos votos válidos.

Em 2019, assumiu a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e, logo no ano seguinte, durante o período pandêmico, tornou-se prefeito de Boa Vista, com 85% dos votos. Foi reeleito em 2024 no primeiro turno, com 75% dos votos.

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Em 2026, RORAIMA teve cinco nomes disputando o cargo de governador:

Arthur Henrique (PL ) - 22

Clébio Genuíno (PCO) - 29

Farah Mesquita (Solidariedade) - 77

Rosi Aires (PSOL) - 50

Soldado Sampaio (Republicanos) - 10

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: