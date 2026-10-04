Resultado da eleição no Mato Grosso do Sul: Riedel é reeleito governador com 67% dos votos válidos

Eduardo Riedel foi reeleito como governador do Mato Grosso do Sul, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 88% das urnas apuradas, Riedel obteve 67,36% dos votos válidos, e Fábio Trad (PT) recebeu 23,03%. Em terceiro ficou João Henrique Catan (Novo), com 7,52%.

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Eduardo Riedel iniciou a carreira no setor privado e no agronegócio, chegando à presidência da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Em 2015, entrou na administração pública a convite do então governador Reinaldo Azambuja (PSDB), como secretário de Governo e Gestão Estratégica, e depois comandou a Secretaria de Infraestrutura.

Em 2022, estreou em eleições como candidato do PSDB ao governo de Mato Grosso do Sul. Após terminar o primeiro turno na segunda colocação, Riedel venceu Capitão Contar (PRTB) no segundo turno, com 56,40% dos votos válidos, e assumiu o governo em janeiro de 2023.

À frente do Estado, manteve a linha de gestão associada a Azambuja, com foco em infraestrutura, parcerias com o setor privado e modernização administrativa. Em 2025, deixou o PSDB após mais de duas décadas de filiação e ingressou no PP, pelo qual disputou a reeleição este ano.

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Em 2026, o Mato Grosso do Sul teve oito nomes disputando o cargo de governador:

Eduardo Riedel (PP) — 11

Daniel Lemes (PCO) — 29

Delcídio Amaral (PRD) — 25

Economista Renato Gomes (DC) — 27

Fábio Trad (PT) — 13

Jeferson Bezerra (Agir) — 36

João Henrique Catan (PL) — 22

Lucien Rezende (Psol) — 50

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: