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Resultado da eleição no Mato Grosso do Sul: Riedel é reeleito governador com 67% dos votos válidos

Com 88% das urnas apuradas, Eduardo Riedel (PP) foi reeleito para o cargo de governador do Mato Grosso do Sul. Em segundo e terceiro lugar estão Fábio Trad (PT) e João Henrique Catan (Novo)

Eduardo Riedel - governador do Mato grosso do Sul Data: 12/06/2025 Foto: Gunther Werk (Gunther Werk/Exame)

Eduardo Riedel - governador do Mato grosso do Sul Data: 12/06/2025 Foto: Gunther Werk (Gunther Werk/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18h40.

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Eduardo Riedel foi reeleito como governador do Mato Grosso do Sul, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 88% das urnas apuradas, Riedel obteve 67,36% dos votos válidos, e Fábio Trad (PT) recebeu 23,03%. Em terceiro ficou João Henrique Catan (Novo), com 7,52%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

Eduardo Riedel iniciou a carreira no setor privado e no agronegócio, chegando à presidência da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Em 2015, entrou na administração pública a convite do então governador Reinaldo Azambuja (PSDB), como secretário de Governo e Gestão Estratégica, e depois comandou a Secretaria de Infraestrutura.

Em 2022, estreou em eleições como candidato do PSDB ao governo de Mato Grosso do Sul. Após terminar o primeiro turno na segunda colocação, Riedel venceu Capitão Contar (PRTB) no segundo turno, com 56,40% dos votos válidos, e assumiu o governo em janeiro de 2023.

À frente do Estado, manteve a linha de gestão associada a Azambuja, com foco em infraestrutura, parcerias com o setor privado e modernização administrativa. Em 2025, deixou o PSDB após mais de duas décadas de filiação e ingressou no PP, pelo qual disputou a reeleição este ano.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO MATO GROSSO DO SUL

Em 2026, o Mato Grosso do Sul teve oito nomes disputando o cargo de governador:

  • Eduardo Riedel (PP) — 11
  • Daniel Lemes (PCO) — 29
  • Delcídio Amaral (PRD) — 25
  • Economista Renato Gomes (DC) — 27
  • Fábio Trad (PT) — 13
  • Jeferson Bezerra (Agir) — 36
  • João Henrique Catan (PL) — 22
  • Lucien Rezende (Psol) — 50

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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