Produzir, contratar e investir no Brasil envolvem custos adicionais anuais estimados em R$3,5 trilhões, montante equivalente a 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB)projetado para 2025. É o chamado Custo Brasil, medido pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte.

A nova cifra atualiza o levantamento a partir de uma mudança de metodologia: de forma inédita, o cálculo incorpora à conta os custos da insegurança, da ilegalidade e dos juros reais. Por conta da adição desses novos componentes, o valor de R$3,5 trilhões não é diretamente comparável aos resultados das medições feitas em 2019 e 2021.

O estudo traça um diagnóstico a partir da comparação de indicadores brasileiros com referências internacionais, principalmente a média dos países daOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo os dados do MBC e da Monitor Deloitte, o Brasil apresentou avanços em áreas como escolaridade e digitalização de serviços públicos, mas viu a distância para os concorrentes internacionais se alargar em gargalos como logística, encargos trabalhistas ecarga tributária.

Os maiores gargalos

Decompondo a nova "Mandala do Custo Brasil" – que agora reorganiza os indicadores em sete grandes grupos em vez de doze –, chamam a atenção três dimensões que, somadas, concentram mais de R$ 2,1 trilhões, o equivalente a cerca de 62% do custo excedente do país:

Dispor de infraestrutura: R$ 805 bilhões (logística, telecomunicações , energia elétrica e gás natural).

R$ 805 bilhões (logística, , energia elétrica e gás natural). Empregar capital humano: R$ 681 bilhões (habilidades da força de trabalho, encargos e judicialização trabalhista).

R$ 681 bilhões (habilidades da força de trabalho, encargos e judicialização trabalhista). Financiar um negócio: R$ 648 bilhões (juros reais, spread bancário e risco-país).

Apenas com a inclusão dos juros reais – que descontam o efeito da inflação –, o cálculo adicionou um custo extra de financiamento de R$ 363 bilhões ao setor produtivo. Já no novo eixo de segurança, as perdas associadas à insegurança e a atividades ilegais (com reflexos no transporte de cargas e na concorrência) somaram R$ 192 bilhões.

"Os R$ 3,5 trilhões do Custo Brasil são traduzidos pelas melhorias e pelos entraves mapeados em cada eixo de análise", afirma Luiz Paulo Pereira Assis, sócio-líder de soluções de Infraestrutura e Estratégia para Governo e Serviços Públicos da Monitor Deloitte. "É essencial colocar esses aspectos em perspectiva para repensar as alavancas de transformação para os próximos anos".

Custo Brasil chega a R$3,5 trilhões com inclusão de segurança e juros reais, diz novo estudo do MBC

Comparação com a OCDE

O levantamento do MBC reforça a necessidade de olhar para o resto do mundo para compreender o peso real dos custos estruturais domésticos. Uma melhora absoluta dos indicadores brasileiros nem sempre significa uma redução da distância para a OCDE, já que o nível de competitividade global também se move.

Na logística, por exemplo, o Brasil andou para trás: os custos saltaram de 12,2% do PIB em 2018 para 15,5% em 2024, pressionados pela dependência rodoviária e pelos preços de combustíveis e frete. No mesmo período, a média da OCDE caiu de 10,1% para 9,8%. Com isso, a desvantagem logística brasileira subiu de 2,1 para 5,7 pontos percentuais.

Por outro lado, o país obteve vitórias na métrica de capital humano. A escolaridade média saltou de 9,4 para 10,2 anos de estudo, estreitando o gap em relação à OCDE, que foi de 12,1 para 12,4 anos.

A questão tributária

A necessidade de "Honrar tributos" custa ao setor produtivo R$ 457 bilhões anuais, impulsionada pela complexidade e pela alta carga tributária. Esses números evidenciam o tamanho do desafio que as discussões em torno da reforma tributária no Brasil têm pela frente para simplificar o ambiente de negócios e reduzir a burocracia para as empresas.

Segundo o estudo, a carga tributária sobre o setor privado cresceu no Brasil, passando de 16,3% do PIB em 2018 para 17,5% em 2025. Nos países da OCDE, o indicador recuou de 14,6% para 14,7% no mesmo período. Com isso, a distância do Brasil para as referências externas dobrou, passando de 1,4 para 2,8 pontos percentuais.

O levantamento do MBC aponta que apenas o custo adicional associado a essa diferença de carga tributária foi estimado em R$ 366 bilhões em 2025. Entre os fatores que pesaram na conta e elevaram os custos das empresas durante o período analisado estão a retomada da cobrança de PIS/Cofins sobre combustíveis, a revisão de incentivos de ICMSe a nova tributação sobre fundos exclusivos e offshores.

Desafios da porta para fora

Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC, avalia que o cenário internacional volátil também exige foco nas reformas internas. “O Brasil avançou em várias áreas, mas o mundo também mudou nesse período", diz Ribeiro, citando a pressão nos preços globais gerada pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a incerteza gerada pelos tarifaços no comércio exterior.

Para a diretora-executiva do MBC, as ineficiências transbordam as decisões internas de gestão das empresas e atingem o consumidor. “Uma empresa pode investir em tecnologia, qualificar sua equipe e melhorar seus processos. Mas não consegue resolver sozinha o custo do transporte, os juros ou a insegurança. É o custo da porta para fora. E essa conta pode aparecer na prateleira do supermercado ou levar uma empresa a adiar a expansão que abriria novas vagas de trabalho", afirma.