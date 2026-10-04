Luciano Zucco é eleito governador do Rio Grande do Sul com 57,89% dos votos válidos

Luciano Zucco (PL) foi eleito como governador do Rio Grande do Sul, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 90,25% das urnas apuradas, Zucco obteve 57,86% dos votos válidos (3.174.346), enquanto a candidata Juliana Brizola (PDT) recebeu 31,89%. Em terceiro ficou o atual vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB), com 8,41.

No Rio Grande do Sul, a última vez que um candidato ao Piratini se elegeu no primeiro turno aconteceu em 2010, quando o petista Tarso Genro recebeu 54,35% dos votos válidos, contra 24,74% de José Fogaça (PMDB) e 18,40% de Yeda Crusius (PSDB).

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Quem é Luciano Zucco

Luciano Lorenzini Zucco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1974. Militar da reserva, construiu a maior parte de sua carreira profissional no Exército Brasileiro, onde serviu de 1992 a 2019 e chegou ao posto de tenente-coronel.

É formado e pós-graduado em Ciências Militares e tem mestrado ligado à área de inteligência estratégica. Também possui formação como instrutor de Educação Física e paraquedista militar.

Zucco entrou na política eleitoral em 2018, quando foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Quatro anos depois, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, com mandato iniciado em 2023. Passou pelo Republicanos antes de se filiar ao PL, em 2024.

Na Câmara, presidiu em 2023 a CPI que investigou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, em 2025, exerceu a liderança da oposição.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL

Em 2026, o RIO GRANDE DO NORTE teve sete nomes disputando o cargo de governador:

Cesar Pontes (PCO) - 29

Gabriel Souza (MDB) - 15

Juliana Brizola (PDT) - 12

Luciano Zucco (PL) - 22

Marcelo Maranata (PSDB) - 45

Priscila Voigt (UP) - 80

Rejane de Oliveira (PSTU) - 16

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.

Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: