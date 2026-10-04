Resultado da eleição em Alagoas: JHC é eleito governador

João Henrique Holanda Caldas, o JHC, foi eleito como governador de Alagoas, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 98,31% das urnas apuradas, JHC obteve 52,09% dos votos válidos (874.095), enquanto Renan Filho (MDB) recebeu 47,48% (796.666). Em terceiro ficou Lenilda Luna (UP), com 0,38% (6.346).

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Quem é o novo governador do Alagoas

João Henrique Holanda Caldas, conhecido como JHC, nasceu em Maceió em 22 de julho de 1987. É advogado e tem ensino superior completo, segundo os registros da Câmara dos Deputados e da Justiça Eleitoral. Entrou na política eleitoral ainda jovem e chegou à Câmara dos Deputados em 2015, quando iniciou o primeiro de dois mandatos consecutivos como deputado federal por Alagoas.

JHC foi reeleito deputado federal em 2018, mas deixou o mandato em janeiro de 2021 após vencer a eleição para a Prefeitura de Maceió no ano anterior. Em 2024, foi reeleito prefeito da capital alagoana. Renunciou ao cargo em abril de 2026 para ficar apto a disputar outro cargo eletivo; com sua saída, o então vice-prefeito Rodrigo Cunha assumiu a prefeitura.

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Em 2026, o Alagoas teve quatro nomes disputando o cargo de governador:

JHC (PSDB) — 45

Lenilda Luna (UP) — 80

Márcio Jambo (Democrata) — 35

Renan Filho (MDB) — 15

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: