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Resultado da eleição no Piauí: Rafael Fonteles (PT) é reeleito governador

Governador do Piauí desde 2023, Fonteles construiu carreira entre a gestão pública, a educação e o empreendedorismo e é reeleito com 70,16% dos votos válidos no estado

(Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)

(Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)

César H. S. Rezende e Layane Serrano

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h31.

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Rafael Fonteles (PT) foi reeleito como governador do Piauí, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 83,43% das urnas apuradas, Rafael Fonteles (PT) obteve 70,16% dos votos válidos, e Joel Rodrigues (PP) recebeu 28,20%. Em terceiro ficou Professor Gisvaldo (PSOL), com 0,52%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

Rafael Fonteles, 41 anos, é matemático, professor, empresário e político do PT. Natural de Teresina (PI), construiu sua trajetória principalmente na área econômica e de gestão pública.

Foi secretário da Fazenda do Piauí a partir de 2015 e presidiu o Comsefaz por dois mandatos, entre 2019 e 2023. Em 2022, aos 37 anos, foi eleito governador do Piauí em primeiro turno para o mandato 2023-2026.

Também é sócio e um dos fundadores do Instituto de Ensino Superior (ICEV), voltado a direito, negócios, gestão e tecnologia.

À frente do governo estadual, entre as medidas de seu mandato está a privatização do saneamento básico do Piauí.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO PIAUÍ

Em 2026, o Piauí teve 11 nomes disputando o cargo de governador:

  • Dra. Lúcia Santos (PSDB) – 45
  • Elizeu Aguiar (NOVO) – 30
  • Geraldo Carvalho (PSTU) –
  • Gustavo (AVANTE) – 70
  • Joel Rodrigues (PP) – 11
  • Lourdes Melo (PCO) – 29
  • Professor Gisvaldo (PSOL) – 50
  • Professor Jurity (DC) – 27
  • Rafael Fonteles (PT) – 13
  • Ravenna da Inclusão (DEMOCRATA) – 35
  • Santiago Belizário (UP) – 80
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Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno.

Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
Acompanhe tudo sobre:PiauíEleições 2026

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