Resultado da eleição no Piauí: Rafael Fonteles (PT) é reeleito governador

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito como governador do Piauí, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 83,43% das urnas apuradas, Rafael Fonteles (PT) obteve 70,16% dos votos válidos, e Joel Rodrigues (PP) recebeu 28,20%. Em terceiro ficou Professor Gisvaldo (PSOL), com 0,52%.

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Rafael Fonteles, 41 anos, é matemático, professor, empresário e político do PT. Natural de Teresina (PI), construiu sua trajetória principalmente na área econômica e de gestão pública.

Foi secretário da Fazenda do Piauí a partir de 2015 e presidiu o Comsefaz por dois mandatos, entre 2019 e 2023. Em 2022, aos 37 anos, foi eleito governador do Piauí em primeiro turno para o mandato 2023-2026.

Também é sócio e um dos fundadores do Instituto de Ensino Superior (ICEV), voltado a direito, negócios, gestão e tecnologia.

À frente do governo estadual, entre as medidas de seu mandato está a privatização do saneamento básico do Piauí.

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Em 2026, o Piauí teve 11 nomes disputando o cargo de governador:

Dra. Lúcia Santos (PSDB) – 45

Elizeu Aguiar (NOVO) – 30

Geraldo Carvalho (PSTU) –

Gustavo (AVANTE) – 70

Joel Rodrigues (PP) – 11

Lourdes Melo (PCO) – 29

Professor Gisvaldo (PSOL) – 50

Professor Jurity (DC) – 27

Rafael Fonteles (PT) – 13

Ravenna da Inclusão (DEMOCRATA) – 35

Santiago Belizário (UP) – 80

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno.

Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: