Resultado da eleição na Bahia: Jerônimo Rodrigues é reeleito governador

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito como governador da Bahia, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 96,62% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues obteve 55,39% dos votos válidos, e ACM Neto (União) recebeu 44,12% . Em terceiro ficou Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,34%.

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Quem é Jerônimo Rodrigues?

Atual governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito em 2022 e reeleito no primeiro turno das eleições de 2026. Jerônimo fez história ao se tornar o primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil. Nascido em 3 de abril de 1965 em Aiquara, no interior da Bahia. Graduou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). É professor licenciado do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

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Em 2026, a BAHIA teve sete nomes disputando o cargo de governador:

Jerônimo Rodrigues (PT) – 13

ACM Neto (União Brasil) –44

Aroldo Félix (UP) – 80

Ronaldo Mansur (PSOL) – 50

Ariel Capistrano (DC) / José Estêvão (DC) – 27

Maria Bona (PCO) – 29

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: