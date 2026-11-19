"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreou nesta quinta-feira, 19, nos cinemas brasileiros. Sexto longa da franquia, o filme adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, lançado em 2025.

A dúvida de quem vai à sala de cinema é inevitável: dá para entender a história sem ter visto os filmes anteriores? A resposta curta é sim. Mas quem fizer o dever de casa vai aproveitar bem mais.

A trama se passa 24 anos antes dos acontecimentos protagonizados por Katniss Everdeen e acompanha Haymitch Abernathy aos 16 anos, durante o 50º Jogos Vorazes, o "Segundo Massacre Quaternário".

Por acompanhar uma edição anterior da competição e apresentar um conflito próprio, o longa pode ser compreendido mesmo por quem não conhece os filmes anteriores. Ainda assim, assistir à saga original ajuda a entender melhor as relações entre os personagens e as referências à história de Panem.

O que você ganha ao ver os filmes antes

O primeiro ponto é o peso emocional do protagonista. Nos quatro filmes originais, Haymitch, interpretado por Woody Harrelson, é o mentor cínico e alcoólatra do Distrito 12. Saber que homem ele se tornou muda a forma de ver cada decisão tomada pelo personagem aos 16 anos.

O segundo são as conexões diretas com a saga. O longa traz versões jovens de nomes conhecidos, como Effie Trinket (Elle Fanning), Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), Caesar Flickerman (Kieran Culkin) e o Presidente Snow (Ralph Fiennes). Há ainda participações de atores da franquia original, como Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e o próprio Harrelson. Para quem não viu os filmes anteriores, essas aparições podem perder parte do impacto.

Por fim, há o subtexto político e os detalhes do universo da história. Elementos como o tordo (mockingjay), a opressão sobre os distritos e a tradição dos Massacres Quaternários ganham mais significado para quem já conhece o desenrolar da rebelião. Em "Em Chamas", por exemplo, o público acompanha o Terceiro Massacre Quaternário, disputado durante o 75º Jogos Vorazes.

Qual a ordem recomendada

Para quem quiser se atualizar antes de ir ao cinema, o ideal é começar por "Jogos Vorazes" (2012) e "Jogos Vorazes: Em Chamas" (2013). Este último é especialmente relevante porque apresenta outra edição especial dos Jogos e aprofunda a história de Haymitch.

Quem quiser acompanhar o desenvolvimento e o destino dos personagens que retornam à franquia pode seguir com "A Esperança – Parte 1" (2014) e "A Esperança – Parte 2" (2015).

Opcionalmente, vale conferir "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023). Ambientado 40 anos antes de "Amanhecer na Colheita", o filme acompanha a juventude de Coriolanus Snow e ajuda a contextualizar a formação do regime de Panem.

Quem só quer uma boa história de ação e sobrevivência, sem compromisso, pode ir direto ao cinema. Mas, para quem tiver tempo de rever ao menos os dois primeiros filmes, a experiência tende a ser bem mais rica.