Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 serão divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes poderão consultar as respostas das provas dos dois dias de aplicação no site oficial do instituto.

Para acessar o documento, basta entrar na página do Inep, localizar a seção do Enem 2026 e selecionar o gabarito correspondente ao dia de aplicação e à cor do caderno de questões recebido pelo candidato.

As provas foram realizadas em dois domingos, 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderam a 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e fizeram a redação. No segundo, foram aplicadas 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Que horas o gabarito oficial do Enem será divulgado?

O Inep não informou o horário exato de divulgação do gabarito oficial do Enem 2026. Em 2025, os documentos foram disponibilizados em horários diferentes: por volta das 15h para o primeiro dia de provas e às 10h para o segundo.

Acertar mais questões significa ter uma nota maior?

Não necessariamente. Embora o gabarito permita que os candidatos confiram quantas questões acertaram, a quantidade de respostas corretas não determina, sozinha, a nota final do Enem.

Isso acontece porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera, além do número de acertos, a coerência do desempenho do participante em relação ao nível de dificuldade das questões.

Na prática, dois candidatos que acertarem exatamente a mesma quantidade de perguntas podem obter notas diferentes.

Um estudante que acerta questões consideradas difíceis, mas erra muitas das mais fáceis, por exemplo, pode receber uma pontuação menor do que outro candidato com o mesmo número de acertos, mas com um padrão de respostas considerado mais coerente pela metodologia.

Por isso, o gabarito serve como uma referência para conferir o desempenho na prova, mas não permite calcular com precisão a pontuação final.

Quando sai o resultado do Enem 2026?

As notas individuais do Enem 2026 serão divulgadas em 18 de janeiro de 2027, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A partir dos resultados, os participantes poderão concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio de processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem 2026 teve 5 milhões de inscritos

Segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação, o Enem 2026 registrou 5,05 milhões de inscrições confirmadas, crescimento de 42,4% em comparação com 2022. É o maior número de participantes confirmados desde 2021.

A participação de concluintes do ensino médio da rede pública também aumentou. O índice passou de 53,8%, em 2025, para 65% em 2026, o equivalente a 250 mil estudantes presentes a mais em relação à edição anterior.

O exame contabilizou ainda mais de 138 mil atendimentos e a oferta de 226 mil recursos de acessibilidade. Cerca de 2,5 milhões de inscritos têm 17 ou 18 anos, enquanto 2,3 milhões concluirão o ensino médio neste ano.

Enem 2026 e as vagas no ensino superior

Durante o balanço da aplicação, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, informou que a edição poderá abrir caminho para cerca de 1,5 milhão de oportunidades de ingresso no ensino superior.

A estimativa inclui aproximadamente 275 mil vagas pelo Sisu, 540 mil pelo Prouni e 530 mil pelo Fies, além de processos seletivos próprios de instituições de educação superior.

Neste ano, o Enem também passou a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com a mudança, os resultados poderão ser utilizados para acompanhar a aprendizagem dos estudantes concluintes do ensino médio, identificar desafios educacionais e subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino.

Quando será a reaplicação do Enem 2026?

Os participantes que tiveram a realização das provas prejudicada por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante.

Candidatos de municípios afetados por questões climáticas e desastres naturais que comprometeram a aplicação também têm direito de solicitar uma nova prova, mediante análise do Inep.

As reaplicações estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Cada participante realizará apenas a prova correspondente ao dia em que sua participação foi inviabilizada, desde que o pedido seja aprovado pelo instituto.