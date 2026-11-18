Enem 2026: as notas individuais serão divulgadas em 18 de janeiro de 2027 (Angelo Miguel/MEC)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h51.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 teve mais de 5 milhões de participantes e seus gabaritos oficiais serão divulgados em 18 de novembro. Os resultados individuais saem em janeiro de 2027 e servem para concorrer a vagas no ensino superior por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies.
Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 serão divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes poderão consultar as respostas das provas dos dois dias de aplicação no site oficial do instituto.
Para acessar o documento, basta entrar na página do Inep, localizar a seção do Enem 2026 e selecionar o gabarito correspondente ao dia de aplicação e à cor do caderno de questões recebido pelo candidato.
As provas foram realizadas em dois domingos, 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderam a 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e fizeram a redação. No segundo, foram aplicadas 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.
O Inep não informou o horário exato de divulgação do gabarito oficial do Enem 2026. Em 2025, os documentos foram disponibilizados em horários diferentes: por volta das 15h para o primeiro dia de provas e às 10h para o segundo.
Não necessariamente. Embora o gabarito permita que os candidatos confiram quantas questões acertaram, a quantidade de respostas corretas não determina, sozinha, a nota final do Enem.
Isso acontece porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera, além do número de acertos, a coerência do desempenho do participante em relação ao nível de dificuldade das questões.
Na prática, dois candidatos que acertarem exatamente a mesma quantidade de perguntas podem obter notas diferentes.
Um estudante que acerta questões consideradas difíceis, mas erra muitas das mais fáceis, por exemplo, pode receber uma pontuação menor do que outro candidato com o mesmo número de acertos, mas com um padrão de respostas considerado mais coerente pela metodologia.
Por isso, o gabarito serve como uma referência para conferir o desempenho na prova, mas não permite calcular com precisão a pontuação final.
As notas individuais do Enem 2026 serão divulgadas em 18 de janeiro de 2027, segundo o Ministério da Educação (MEC).
A partir dos resultados, os participantes poderão concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio de processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação, o Enem 2026 registrou 5,05 milhões de inscrições confirmadas, crescimento de 42,4% em comparação com 2022. É o maior número de participantes confirmados desde 2021.
A participação de concluintes do ensino médio da rede pública também aumentou. O índice passou de 53,8%, em 2025, para 65% em 2026, o equivalente a 250 mil estudantes presentes a mais em relação à edição anterior.
O exame contabilizou ainda mais de 138 mil atendimentos e a oferta de 226 mil recursos de acessibilidade. Cerca de 2,5 milhões de inscritos têm 17 ou 18 anos, enquanto 2,3 milhões concluirão o ensino médio neste ano.
Durante o balanço da aplicação, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, informou que a edição poderá abrir caminho para cerca de 1,5 milhão de oportunidades de ingresso no ensino superior.
A estimativa inclui aproximadamente 275 mil vagas pelo Sisu, 540 mil pelo Prouni e 530 mil pelo Fies, além de processos seletivos próprios de instituições de educação superior.
Neste ano, o Enem também passou a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com a mudança, os resultados poderão ser utilizados para acompanhar a aprendizagem dos estudantes concluintes do ensino médio, identificar desafios educacionais e subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino.
Os participantes que tiveram a realização das provas prejudicada por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante.
Candidatos de municípios afetados por questões climáticas e desastres naturais que comprometeram a aplicação também têm direito de solicitar uma nova prova, mediante análise do Inep.
As reaplicações estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Cada participante realizará apenas a prova correspondente ao dia em que sua participação foi inviabilizada, desde que o pedido seja aprovado pelo instituto.
Glossário
O que é Enem?
Exame Nacional do Ensino Médio, prova padronizada realizada anualmente para avaliar o rendimento escolar de estudantes do ensino médio e servir como porta de entrada para o ensino superior.
O que é Sisu?
Sistema de Seleção Unificada, processo seletivo usado por instituições públicas de ensino superior para oferecer vagas com base nas notas do Enem.
O que é Prouni?
Programa Universidade para Todos, benefício que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais para estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior.
O que é Fies?
Fundo de Financiamento Estudantil, programa que oferece financiamento estudantil para estudantes de instituições privadas de ensino superior, com condições diferenciadas para quem se enquadrar nos critérios socioeconômicos.