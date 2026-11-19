Os estudantes brasileiros estão entre os mais confiantes do mundo em relação ao próprio futuro. Em um levantamento global conduzido pela escola britânica Oxford Scholastica Academy, jovens do Brasil alcançaram nota 4,86 (em uma escala de 1 a 5) no indicador de otimismo pessoal — a segunda maior pontuação do estudo, empatada com Chipre e Armênia e atrás apenas do Nepal, único país a atingir nota máxima (5,00). O desempenho brasileiro nesse recorte supera o de estudantes dos Estados Unidos (4,74) e do Canadá (4,67).

A confiança no plano individual, porém, não se estende às instituições nem às pautas coletivas. Embora os entrevistados no Brasil demonstrem otimismo com a economia (4,29), o entusiasmo despenca quando o assunto é política (3,00) e meio ambiente (3,14), duas notas abaixo da média global. Na avaliação sobre ofuturo da sociedade, a pontuação foi de 3,57. Segundo o estudo, a distância entre a percepção dos estudantes brasileiros sobre o próprio futuro e a desconfiança na política é uma das maiores entre todos os países analisados.

Com a média das cinco categorias, o Brasil termina na 25ª posição entre os 41 países ranqueados, com nota geral de 3,77. Ainda assim, fica à frente de economias como Alemanha (28º, com 3,73), Reino Unido (33º, com 3,61), China (35º, com 3,36) e França (38º, com 3,22).

Emergentes no topo; países ricos na lanterna

O ranking geral da Oxford Scholastica Academy mostra que o otimismo da Geração Zé mais forte em países em desenvolvimento do que em grandes potências ocidentais. O pódio é formado por Sri Lanka (4,32), Quênia (4,31) e Nepal (4,24), seguidos por Cazaquistão (4,17) e Chipre (4,09). Entre as nações ocidentais, o Canadá tem o melhor desempenho, em 6º lugar (4,08), à frente dos Estados Unidos, que aparecem em 13º (3,99).

Na outra ponta da tabela, os estudantes menos otimistas estão no Kuwait (2,92) — que registrou as piores notas em política (1,80) e futuro da sociedade (2,40) —, seguido por Ruanda (3,20), Turquia (3,22), França (3,22) e Polônia (3,24). Os jovens franceses apresentaram o menor índice de otimismo ambiental de todo o levantamento (2,25).

Para Lavinia Abell, codiretora da Oxford Scholastica Academy, os resultados mostram que o bem-estar material não garante confiança no futuro. “O que chama atenção é que estudantes em países como Sri Lanka e Quênia, que enfrentaram desafios econômicos e políticos significativos, são muito mais otimistas do que seus pares em nações mais ricas, como Reino Unido e França. Isso sugere que o otimismo entre os jovens não é simplesmente uma função do conforto material”, afirma.

Confira as dez primeiras posições do ranking de otimismo pessoal:

Nepal — 5,00 Brasil — 4,86 (empate) Armênia — 4,86 (empate) Chipre — 4,86 (empate) Sri Lanka — 4,75 Estados Unidos — 4,74 Cazaquistão — 4,71 Japão — 4,70 Canadá — 4,67 (empate) Hong Kong — 4,67 (empate)

Como foi feito o levantamento

O estudo ouviu 1.433 estudantes de 100 países, que avaliaram de 1 a 5 seu nível de otimismo em cinco frentes: futuro pessoal, economia, meio ambiente, política e futuro da sociedade. Na média global, a confiança pessoal registrou a maior nota (4,40), enquanto a política teve o pior desempenho (3,29). Entraram no ranking final os 41 países que atingiram o mínimo de cinco estudantes respondentes.

Responsável pela pesquisa, a Oxford Scholastica Academy é uma escola independente de cursos de verão e programas acadêmicos de curta duração voltada para estudantes de 12 a 18 anos, fundada em 2013 na cidade de Oxford, no Reino Unido, e credenciada pelo British Accreditation Council (BAC). Embora realize suas atividades na cidade britânica, a instituição esclarece em seu site oficial que é operada de forma independente e não possui vínculo com a Universidade de Oxford.