Resultado Senador no Piauí 2026: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) são eleitos

Os candidatos Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) foram eleitos senadores da República pelo estado do Piauí nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,30% das urnas apuradas, Marcelo Castro (MDB) obteve 35,65% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Júlio César (PSD), que recebeu 26,96%. Em terceiro lugar ficou Ciro Nogueira (PP), com 24,68%.

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Marcelo Castro (MDB), 68 anos, é médico e doutor em psiquiatria, natural de São Raimundo Nonato (PI). Iniciou a carreira política no Piauí como deputado estadual, cargo que exerceu por três mandatos, e também presidiu o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (Iapep). Na política nacional, foi deputado federal a partir de 1999 e ministro da Saúde entre 2015 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff. Em 2018, foi eleito senador pelo Piauí, assumindo o mandato em 2019. No Senado, presidiu a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no biênio 2025–2026 e atuou como relator de matérias relevantes, como o novo Código Eleitoral. Em sua atuação política, tem defendido pautas ligadas à saúde, desenvolvimento do Nordeste e infraestrutura, incluindo a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina.

Júlio César de Carvalho Lima (PSD), é conhecido como “Julim do Lula”. Natural de Guadalupe (PI), nasceu em 1948 e é professor, advogado e agricultor. Iniciou a carreira política como prefeito de sua cidade natal e também foi secretário de Agricultura do Piauí. Desde 1995, exerce mandato de deputado federal, acumulando sete mandatos consecutivos e atuação em temas como agricultura, finanças e tributação. Na disputa pelo Senado, adotou o nome de urna “Júlio César o Julim do Lula”, reforçando sua proximidade política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pleito no estado do Piauí em 2026 teve 15 nomes disputando o cargo de senador da República:

Antônio Barros (Partido Novo) — 300

Antônio José Lira (Avante) — 700

Ciro Nogueira (PP) — 111

Cloves José (PCO) — 291

Danniel Rocha (PSTU) — 166

Dionisio Carvalho (DC) — 277

Francinaldo Leão (Psol) — 500

Irmão Evandro Marques (DC) — 278

Jardenya Bezerra (Democrata) — 355

Jorge Lopes (PSDB) — 456

Julio Cesar (PSD) — 555

Major Paulo Roberto (Mobiliza) — 333

Marcelo Castro (MDB) — 151

Maria Madalena Nunes (Psol) — 505

Missionário Evandro Craveiro (Democrata) — 350

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.

Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.