Resultado da eleição no Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) é reeleito governador

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi reeleito como governador do Mato Grosso, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 87,20% das urnas apuradas, Otaviano Pivetta (Republicanos) obteve 61,05% dos votos válidos, e Wellington Fagundes (PL), recebeu 22,97%. Em terceiro ficou Doutora Natasha (PSD) com 15,08%.

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Otaviano Pivetta, 67 anos, nasceu em Caiçara (RS) e é produtor agropecuário. Construiu sua trajetória política em Mato Grosso, onde foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos, entre 1997 e 2016. Também foi deputado estadual e, em 2018, eleito vice-governador do estado na chapa de Mauro Mendes.

Filiado ao Republicanos desde 2022, foi reeleito vice-governador na mesma chapa, que venceu a disputa em primeiro turno com 68,45% dos votos válidos. Durante a gestão, atuou em áreas como educação, infraestrutura e apoio a pequenos produtores. Em março de 2026, assumiu o governo de Mato Grosso, quando o então governador Mauro Mendes renunciou ao cargo para poder disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

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Em 2026, o Mato Grosso teve seis nomes disputando o cargo de governador:

Maurício Coelho (Mobiliza) — 33

Natasha Slhessarenko (PSD) — 55

Otaviano Pivetta (Republicanos) — 10

Rafaell Milas (Missão) — 14

Sargento Laudicério Machado (Agir) — 36

Wellington Fagundes (PL) — 22

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: