'Vingadores: Ultimato Encore': pré-venda de ingressos está disponível; veja como comprar

Os fãs da Marvel terão mais uma oportunidade de assistir a "Vingadores: Ultimato" nos cinemas. O filme retorna às telonas com a versão "Encore", e a pré-venda de ingressos já está disponível.

A nova versão do longa-metragem de sucesso será lançada em preparação para o próximo grande filme da Marvel, "Vingadores: Doutor Destino", que estreia dia 17 de dezembro.

O que esperar de 'Vingadores: Ultimato Encore'?

A nova versão de "Vingadores: Ultimato" terá uma introdução inédita, conteúdo adicional e uma nova cena pós-créditos. É esperado que o relançamento conecte o fim da Saga do Infinito com a trama do novo vilão, Doutor Destino.

O primeiro trailer da nova versão foi lançado na segunda-feira, 24, reforçando a experiência Infinity Vision, novo formato premium de exibição da Disney voltado para grandes telas, projeção 4K a laser e som imersivo.

First teaser for ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’ Tickets go on sale tomorrow. pic.twitter.com/unVhPnvBdg — Marvel Updates (@marvel_updat3s) August 24, 2026

Como comprar ingressos?

Para a compra antecipada de ingressos, o público deve acessar a plataforma ingressos.com, que concentra a venda para as sessões previstas no circuito nacional. Os ingressos já estão disponíveis.

Os fãs da Marvel também podem aproveitar para comprar um combo de pipoca com balde especial feito para o lançamento. O item colecionável faz referência ao traje do Homem de Ferro, personagem crucial na saga e no filme.

J.A.R.V.I.S., protocolo: garantir o combo. 🍿 A pré-venda do combo de Avengers: Endgame já está liberada! Corre para garantir o seu antes que ele suma mais rápido que um estalo. 👀 Retirada disponível a partir de 23 de setembro.#Cinemark #VingadoresUltimatoNaCinemark pic.twitter.com/Pl5pv1GnIG — Cinemark Brasil (@cinemarkoficial) August 25, 2026

Veja o trailer oficial:

Na tarde desta terça-feira, 25, a Marvel Studios lançou o trailer oficial para o relançamento de "Vingadores: Ultimato Encore".