Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Vingadores: Ultimato Encore': pré-venda de ingressos está disponível; veja como comprar

Longa-metragem de sucesso da Marvel ganha introdução inédita, cena pós-créditos e nova projeção em formato premium antes da estreia de "Vingadores: Doutor Destino"

Marvel: relançamento será crucial para a história de "Vingadores: Doutor Destino" (Divulgação)

Marvel: relançamento será crucial para a história de "Vingadores: Doutor Destino" (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12h18.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 13h27.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Os fãs da Marvel terão mais uma oportunidade de assistir a "Vingadores: Ultimato" nos cinemas. O filme retorna às telonas com a versão "Encore", e a pré-venda de ingressos já está disponível.

A nova versão do longa-metragem de sucesso será lançada em preparação para o próximo grande filme da Marvel, "Vingadores: Doutor Destino", que estreia dia 17 de dezembro.

O que esperar de 'Vingadores: Ultimato Encore'?

A nova versão de "Vingadores: Ultimato" terá uma introdução inédita, conteúdo adicional e uma nova cena pós-créditos. É esperado que o relançamento conecte o fim da Saga do Infinito com a trama do novo vilão, Doutor Destino.

O primeiro trailer da nova versão foi lançado na segunda-feira, 24, reforçando a experiência Infinity Vision, novo formato premium de exibição da Disney voltado para grandes telas, projeção 4K a laser e som imersivo.

Como comprar ingressos?

Para a compra antecipada de ingressos, o público deve acessar a plataforma ingressos.com, que concentra a venda para as sessões previstas no circuito nacional. Os ingressos já estão disponíveis.

Os fãs da Marvel também podem aproveitar para comprar um combo de pipoca com balde especial feito para o lançamento. O item colecionável faz referência ao traje do Homem de Ferro, personagem crucial na saga e no filme.

Veja o trailer oficial:

Na tarde desta terça-feira, 25, a Marvel Studios lançou o trailer oficial para o relançamento de "Vingadores: Ultimato Encore".

Acompanhe tudo sobre:FilmesMarvel
Próximo

Mais de Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

'A Odisseia' se torna maior bilheteria da história da Universal

Demi Lovato no Rock in Rio 2026: como a ex-estrela da Disney construiu sua relação com o Brasil

Quem é Zara Larsson? Conheça a cantora que se apresenta no Rock in Rio

Mais na Exame

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

Mundo

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente

Esporte

Neymar antecipa anúncio do Santos e revela chegada de Philippe Coutinho ao clube

Marketing

Amazon amplia portfólio de beleza em 45% e aposta em mercado de R$ 200 bi