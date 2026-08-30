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Onde vai ser a Bienal do Livro 2026? Veja local e datas do evento

Principal evento literário de São Paulo reúne editoras, autores e leitores durante dez dias no Distrito Anhembi

Bienal do Livro 2026: Principal evento literário de São Paulo reúne editoras, autores e leitores durante dez dias no Distrito Anhembi (Bienal do Livro de SP/Divulgação)

Bienal do Livro 2026: Principal evento literário de São Paulo reúne editoras, autores e leitores durante dez dias no Distrito Anhembi (Bienal do Livro de SP/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h02.

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A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 4 a 13 de setembro de 2026 no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. O evento reúne editoras, autores e leitores em dez dias de programação.

A edição deste ano chega com uma programação ampliada, que reúne editoras, escritores, leitores e atrações culturais ao longo de dez dias. A expectativa é receber mais de 700 mil visitantes.

Onde será a Bienal do Livro 2026?

A Bienal será realizada no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, no bairro de Santana, em São Paulo.

O espaço fica a cerca de 1,5 km da estação Portuguesa-Tietê do metrô. Durante o evento, haverá transporte gratuito da estação até o Distrito Anhembi.

Para quem pretende ir de carro, o complexo conta com estacionamento com capacidade para mais de 5.800 veículos.

Quais são os horários da Bienal do Livro?

Nos dias de semana, o evento funciona das 9h às 22h. Aos sábados, domingos e no feriado, a programação começa às 10h e segue até as 22h. No último domingo, 13 de setembro, o encerramento acontece às 21h.

A entrada de visitantes é permitida até uma hora antes do encerramento do evento.

Quanto custa ir ao evento?

De segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite a entrada no evento até as 16h59.

Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.

Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.

Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago e é convertido em crédito para a compra de livros na Bienal.

Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.

Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pela Fever.

Quais autores estarão na Bienal?

A edição de 2026 reunirá alguns dos principais nomes da literatura brasileira e internacional. Entre as atrações nacionais confirmadas estão:

  • Conceição Evaristo
  • Paula Pimenta
  • Raphael Montes
  • Itamar Vieira Jr.
  • Carina Rissi
  • Ana Paula Maia
  • José Falero
  • Aline Bei
  • Ana Suy
  • Socorro Acioli
  • Pedro Bial
  • Luiza Helena Trajano
  • Milton Cunha
  • Sérgio Vaz
  • Vitor Martins
  • Ray Tavares
  • Alê Santos
  • Felipe Castilho
  • Jana Bianchi
  • Giovana Madalosso
  • Daniel Ribeiro
  • Bruno Freire
  • Tatiane Biase
  • Bárbara Carine
  • Zoe X
  • Gabriel Dearo
  • Manu Digilio

Entre os autores internacionais que participarão da Bienal estão:

  • Ana Huang
  • Elena Armas
  • Alice Oseman
  • Jay Kristoff
  • Lynn Painter
  • Danielle L. Jensen
  • Lesley-Ann Jones
  • Courtney Henning Novak
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