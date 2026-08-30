Onde vai ser a Bienal do Livro 2026? Veja local e datas do evento

Bienal do Livro 2026: Principal evento literário de São Paulo reúne editoras, autores e leitores durante dez dias no Distrito Anhembi (Bienal do Livro de SP/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h02.
A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 4 a 13 de setembro de 2026 no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. O evento reúne editoras, autores e leitores em dez dias de programação.
A edição deste ano chega com uma programação ampliada, que reúne editoras, escritores, leitores e atrações culturais ao longo de dez dias. A expectativa é receber mais de 700 mil visitantes.
A Bienal será realizada no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, no bairro de Santana, em São Paulo.
O espaço fica a cerca de 1,5 km da estação Portuguesa-Tietê do metrô. Durante o evento, haverá transporte gratuito da estação até o Distrito Anhembi.
Para quem pretende ir de carro, o complexo conta com estacionamento com capacidade para mais de 5.800 veículos.
Nos dias de semana, o evento funciona das 9h às 22h. Aos sábados, domingos e no feriado, a programação começa às 10h e segue até as 22h. No último domingo, 13 de setembro, o encerramento acontece às 21h.
A entrada de visitantes é permitida até uma hora antes do encerramento do evento.
De segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite a entrada no evento até as 16h59.
Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.
Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.
Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.
O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago e é convertido em crédito para a compra de livros na Bienal.
Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.
Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pela Fever.
A edição de 2026 reunirá alguns dos principais nomes da literatura brasileira e internacional. Entre as atrações nacionais confirmadas estão:
Entre os autores internacionais que participarão da Bienal estão: