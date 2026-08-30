Onde vai ser a Bienal do Livro 2026? Veja local e datas do evento

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 4 a 13 de setembro de 2026 no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. O evento reúne editoras, autores e leitores em dez dias de programação.

A edição deste ano chega com uma programação ampliada, que reúne editoras, escritores, leitores e atrações culturais ao longo de dez dias. A expectativa é receber mais de 700 mil visitantes.

Onde será a Bienal do Livro 2026?

A Bienal será realizada no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, no bairro de Santana, em São Paulo.

O espaço fica a cerca de 1,5 km da estação Portuguesa-Tietê do metrô. Durante o evento, haverá transporte gratuito da estação até o Distrito Anhembi.

Para quem pretende ir de carro, o complexo conta com estacionamento com capacidade para mais de 5.800 veículos.

Quais são os horários da Bienal do Livro?

Nos dias de semana, o evento funciona das 9h às 22h. Aos sábados, domingos e no feriado, a programação começa às 10h e segue até as 22h. No último domingo, 13 de setembro, o encerramento acontece às 21h.

A entrada de visitantes é permitida até uma hora antes do encerramento do evento.

Quanto custa ir ao evento?

De segunda a quinta-feira, há duas modalidades de ingresso. A entrada diurna inteira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. Essa opção permite a entrada no evento até as 16h59.

Na modalidade diurna, a inteira garante R$ 15 de cashback, enquanto a meia-entrada oferece R$ 7,50 em crédito para compras de livros dentro do evento.

Durante os fins de semana, os valores aumentam. A entrada inteira custa R$ 42, e a meia-entrada fica em R$ 21. Os valores de cashback permanecem em R$ 15 para a inteira e R$ 7,50 para a meia.

Outra opção para quem pretende visitar a Bienal depois do trabalho ou da escola é o ingresso noturno. A entrada dá acesso ao evento a partir das 17h, de segunda a quinta-feira.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15. Nesse formato, o cashback corresponde a 100% do valor pago e é convertido em crédito para a compra de livros na Bienal.

Na prática, quem compra a entrada inteira recebe R$ 30 em crédito, enquanto quem paga meia recebe R$ 15 para utilizar nas compras dentro do evento.

Os ingressos para a Bienal do Livro 2026 estão disponíveis para compra online pela Fever.

Quais autores estarão na Bienal?

A edição de 2026 reunirá alguns dos principais nomes da literatura brasileira e internacional. Entre as atrações nacionais confirmadas estão:

Conceição Evaristo

Paula Pimenta

Raphael Montes

Itamar Vieira Jr.

Carina Rissi

Ana Paula Maia

José Falero

Aline Bei

Ana Suy

Socorro Acioli

Pedro Bial

Luiza Helena Trajano

Milton Cunha

Sérgio Vaz

Vitor Martins

Ray Tavares

Alê Santos

Felipe Castilho

Jana Bianchi

Giovana Madalosso

Daniel Ribeiro

Bruno Freire

Tatiane Biase

Bárbara Carine

Zoe X

Gabriel Dearo

Manu Digilio

Entre os autores internacionais que participarão da Bienal estão: