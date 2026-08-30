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Do nascimento aos escândalos: por que 'A Rede Social' volta ao Facebook 15 anos depois

Novo filme "O Outro Lado das Redes" troca a criação do Facebook pelos vazamentos que expuseram problemas da plataforma e traz Jeremy Strong como Mark Zuckerberg

Jeremy Strong: astro de "Succession" assume o papel de Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg em "A Rede Social" (Divulgação / Sony Pictures)

Jeremy Strong: astro de "Succession" assume o papel de Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg em "A Rede Social" (Divulgação / Sony Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h44.

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Mais de 15 anos depois de "A Rede Social" contar a ascensão do Facebook e de seu fundador, Mark Zuckerberg, a história volta aos cinemas sob uma perspectiva diferente. "O Outro Lado das Redes" deixa a criação da plataforma em segundo plano para abordar os escândalos que marcaram sua expansão e colocaram a empresa sob escrutínio.

Escrito e dirigido por Aaron Sorkin, roteirista do filme original, o novo longa acompanha os acontecimentos por trás dos Facebook Files, série de reportagens publicada pelo Wall Street Journal em 2021 a partir de documentos internos da companhia. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 8 de outubro de 2026.

Facebook Files entram no centro da trama

No centro da história estão Frances Haugen, ex-funcionária da empresa interpretada por Mikey Madison, e o jornalista Jeff Horwitz, vivido por Jeremy Allen White. Os dois estão ligados à divulgação dos documentos internos que deram origem aos Facebook Files.

Os documentos revelaram preocupações internas do Facebook sobre os impactos da plataforma na saúde mental de adolescentes, além de questões relacionadas à desinformação e à violência política.

Jeremy Strong assume o papel de Zuckerberg

Uma das principais mudanças em relação ao filme original está no elenco. Jeremy Strong, conhecido por "Succession", interpreta Mark Zuckerberg nesta nova produção.

No primeiro filme, o fundador do Facebook foi vivido por Jesse Eisenberg. O elenco da sequência ainda reúne Bill Burr, Wunmi Mosaku, Aidan Laprete, Kelley Pereira e Nelson Franklin.

Aaron Sorkin assume também a direção

Sorkin volta ao projeto mais de 15 anos depois do lançamento do primeiro filme. Desta vez, além de escrever o roteiro, ele também assume a direção.

"A Rede Social", dirigido por David Fincher, arrecadou mais de US$ 226 milhões nas bilheterias mundiais e conquistou três Oscars, incluindo o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado para Sorkin.

Confira o trailer de 'O Outro Lado das Redes'

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