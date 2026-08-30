O roxo ganha espaço no pulso e vira tendência na relojoaria

O tom roxo que se popularizou primeiro nas cafeterias, puxado pelo ingrediente filipino ube, ganhou força em outros setores nos últimos meses e chegou também à relojoaria. A cor, que varia do lavanda mais claro ao violeta profundo, já aparece em lançamentos de maquiagem e acessórios, e agora surge em coleções de marcas como Bulova, Citizen e Seiko.

O avanço da tonalidade tem levado marcas a explorarem diferentes variações do roxo em texturas e acabamentos, do fosco ao degradê, aplicadas tanto em peças mais esportivas quanto em modelos de maior sofisticação.

Bulova aposta em degradê e couro lavanda

Bulova Prestige (ref. 96M168), R$ 3.990, disponível em bulova.com (Divulgação)

A Bulova traz o roxo em três leituras distintas. O modelo Prestige (ref. 96M168) tem caixa de 32 milímetros em aço inoxidável prateado, bisel geométrico facetado e mostrador com efeito degradê em tom roxo e padrão quadriculado. A peça tem resistência à água de 100 metros e sai por R$ 3.990.

Já o Sutton (ref. 96L339) combina caixa de 34 milímetros com pulseira de couro lavanda texturizada, inspirada na pele de crocodilo, e mostrador em madrepérola com abertura que revela parte do movimento automático. O relógio custa R$ 4.290 e tem reserva de marcha de 42 horas.

Bulova Sutton (ref. 96L339), R$ 4.290, disponível em bulova.com (Divulgação)

A marca ainda apresenta o Tony Bennett (ref. 96B484), inspirado nas pinturas do cantor sobre o Central Park. O mostrador tem textura martelada em tom profundo de roxo, com ponteiros em ouro rosé e contrapeso em formato de lenço, referência a um dos acessórios característicos do artista. O preço é de R$ 6.990.

Bulova Tony Bennett (ref. 96B484), R$ 6.990, disponível em bulova.com (Divulgação)

Citizen leva o roxo do dia a dia à alta relojoaria

Citizen Tsuyosa (ref. NJ0200-50W), R$ 3.990, disponível em swgbrasil.com.br (Divulgação)

A Citizen também investe na cor em dois registros diferentes. O Tsuyosa (ref. NJ0200-50W) tem caixa de 37 milímetros, pulseira integrada e mostrador roxo com acabamento sunray, além de janela de data às 3 horas. O modelo automático tem reserva de marcha de 42 horas e resistência à água de 50 metros, com preço de R$ 3.990.

No topo da linha está o Tsuki-Yomi (ref. BY1010-81Z), primeiro relógio a combinar fases da lua com sincronização atômica da marca. A caixa de 43 milímetros é feita em Super Titanium e o mostrador em roxo profundo traz calendário perpétuo, hora mundial e indicação de dia da semana. O relógio funciona com tecnologia Eco-Drive, movida a luz, e custa R$ 7.990.

Citizen Tsuki-Yomi (ref. BY1010-81Z), R$ 7.990, disponível em swgbrasil.com.br (Divulgação)

Seiko celebra 145 anos com o roxo Edo

Seiko Prospex Alpinist (ref. HBC006), preço sob consulta, disponível nas boutiques Seiko a partir de outubro (Divulgação)

A Seiko chegou à mesma paleta por outro caminho. A marca japonesa lançou uma coleção de seis relógios em edição limitada dedicada ao roxo Edo, tonalidade associada à identidade cultural de Tóquio entre os séculos XVII e XIX, dentro das comemorações de seus 145 anos.

Um dos destaques é o Prospex Alpinist (ref. HBC006), que reproduz o logotipo histórico usado no modelo original de 1959. A peça tem calibre mecânico automático com reserva de marcha de 72 horas, caixa de 39,5 milímetros e pulseira de couro com costuras na mesma tonalidade do mostrador. A tiragem é de 7.000 unidades.

Outro modelo é o Presage Cocktail Time, inspirado no coquetel Edo Purple, criado pelo bartender japonês Hisashi Kishi. O mostrador tem acabamento translúcido em roxo profundo com reflexos dourados e padrão radial, calibre automático com função GMT e caixa de 40,5 milímetros. A produção é limitada a 6.000 peças.

Seiko Presage Cocktail Time, preço sob consulta, disponível nas boutiques Seiko a partir de outubro (Divulgação)

Os preços da coleção da Seiko ainda estão sob consulta e os modelos chegam às boutiques da marca e a revendedores selecionados a partir de outubro de 2026.