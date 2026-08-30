Baleias retiram 231 milhões de XRP da Binance, mas o que isso significa para a criptomoeda?

O preço do XRP subiu 11% na última semana, acompanhando o movimento de alta das principais criptomoedas. Apenas a solana e a hyperliquid registraram ganhos maiores entre as dez maiores moedas.

No entanto, o mercado apresenta sinais opostos. Grandes investidores estão transferindo moedas para fora das exchanges, enquanto os dados dos contratos futuros mostram operadores apostando contra essa valorização.

Saída de XRP por grandes investidores atinge maior nível em seis meses

Segundo o analista Darkfost, grandes investidores retiraram 231 milhões de XRP da Binance. Essa foi a maior retirada por baleias (carteiras com grandes quantidades de criptomoeda) registrada nos últimos seis meses.

Essas saídas superaram US$ 335 milhões em apenas um dia. A média dos últimos 90 dias está próxima de US$ 40 milhões, de acordo com os números apresentados pelo analista.

As retiradas por grandes investidores reduzem a oferta disponível nas exchanges e disponível para venda imediata. No entanto, a movimentação não representa necessariamente uma compra, já que os ativos podem ser transferidos para custódia por outros motivos.

As grandes movimentações ocorreram durante uma forte recuperação do token. Darkfost estimou que o XRP registrou valorização de aproximadamente 70% no período.

"Se essa dinâmica de acumulação persistir, o XRP pode testar o patamar de US$ 2”, disse.

Operadores de derivativos apostam contra a alta

O mesmo analista destacou um sinal oposto no mercado de derivativos, onde os operadores pareceram aumentar suas posições apostando na queda.

O volume líquido de ordens a mercado na Binance registrou seu maior desequilíbrio vendedor de 2026, chegando a -US$ 96 milhões. Esse dado sinaliza que vendedores agressivos superaram amplamente os compradores, mesmo com o XRP ultrapassando novamente US$ 1.

No mesmo período, o open interest do XRP na Binance aumentou cerca de 14,8%. A combinação entre forte pressão vendedora e alta do open interest (número total de contratos de derivativos, como opções e futuros, que continuam ativos e não foram encerrados ou liquidados no mercado) sugere entrada de novas posições vendidas no mercado. Caso a pressão de venda tivesse vindo principalmente do fechamento de posições compradas já existentes, o open interest teria caído em vez de subir.

Em conjunto, os dados apontam para o aumento das apostas de queda no mercado de derivativos, embora não seja possível afirmar que todas as novas posições sejam vendidas.

“Existe agora uma verdadeira disputa entre a demanda à vista e a pressão de venda nos derivativos. Por enquanto, o XRP segue acima de US$ 1,40, mas o desfecho desse embate será decisivo para o próximo movimento do preço”, diz a publicação.

Assim, os dois lados do mercado estão em sentidos opostos: enquanto investidores à vista absorvem a oferta, operadores alavancados apostam em uma queda.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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