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'Homem-Aranha: Um Novo Dia': membro da equipe revela easter egg secreto do Demolidor

Item de cena criado para o personagem de Tom Holland não chegou a aparecer no corte final, mas presta uma homenagem ao personagem de Charlie Cox

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': quem revelou o easter egg cortado foi o assistente de produção William Dixon (Disney+ | Marvel Studios/Divulgação)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': quem revelou o easter egg cortado foi o assistente de produção William Dixon (Disney+ | Marvel Studios/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16h29.

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O sucesso de Homem-Aranha: Um Novo Dia”, que já superou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial, guarda uma curiosidade de bastidores. Um item de cena criado para o personagem de Tom Holland não chegou a aparecer no corte final, mas presta uma homenagem ao Demolidor de Charlie Cox.

Quem revelou o easter egg cortado foi o assistente de arte gráfica William Dixon, que na terça-feira, 18, publicou no X (antigo Twitter) fotos de itens que ajudou a criar para compor a carteira pessoal de Peter Parker. Entre eles, um cartão de visitas do escritório de advocacia de Matt Murdock, a identidade civil do Demolidor.

Segundo Dixon, mesmo sem previsão de aparecer em cena, o cartão foi produzido pensando na possibilidade de um close-up durante as filmagens. 

A ideia parte de uma continuidade com "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (2021). O produtor imaginou que Murdock teria entregado o cartão a Peter durante o encontro dos dois no longa anterior, e que o jovem herói teria guardado a lembrança desde então.

"Aqui está a carteira de Peter Parker. Nunca se sabe quando ela vai aparecer em um close-up, então você precisa criar itens relacionados ao personagem. Eu desenhei um cartão de visitas da Nelson Murdock & Page, pois imaginei que Matt teria entregado um durante o último filme, e ele o teria guardado", escreveu Dixon na publicação.

Veja:

 

Novo capítulo do herói

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia. O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.

"O novo 'Homem-Aranha' injeta uma energia feroz na mais recente aventura do herói, entregando todos os arrepios que você esperaria de um filme do Homem-Aranha com Tom Holland, enquanto se sente mais profundo, mais reflexivo e mais maduro do que a trilogia anterior", disse Erik Davis, jornalista da Fandango e da Rotten Tomatoes

Filme entrou para o hall de maiores bilheterias nos EUA

O desempenho coloca "Homem-Aranha: Um Novo Dia" na quarta posição entre as maiores bilheterias da história do mercado norte-americano. O próximo alvo é "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que arrecadou US$ 814,8 milhões nos Estados Unidos.

Lançado em 2021, "Sem Volta para Casa" ocupa atualmente a terceira posição do ranking e marcou a última participação de Tom Holland como o herói antes do novo filme. No último fim de semana, "Um Novo Dia" também ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria mundial, tornando-se o oitavo filme da história a alcançar esse patamar e superando os US$ 1,9 bilhão de "Sem Volta para Casa". Com isso, passou a ser a maior bilheteria da Sony em todo o mundo.

Confira o trailer de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

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