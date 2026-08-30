Google Maps muda nome de Lago Ontário após Trump assinar ordem executiva

O Google começou a alterar a identificação do Lago Ontário em seu aplicativo Maps. Nos Estados Unidos, o corpo d’água passou a aparecer como Lake America (Lago América), depois que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando a mudança do nome.

A alteração segue a mesma política adotada pelo Google no ano passado, quando o então Golfo do México passou a ser identificado como Golfo da América nos mapas utilizados nos Estados Unidos.

Segundo o Google, a atualização acompanha o nome registrado pelo Sistema de Informação de Nomes Geográficos dos EUA (GNIS). Usuários americanos verão “Lake America”; no Canadá, o lago continuará sendo chamado de “Lake Ontario”. Já quem acessar o Maps de outros países verá os dois nomes.

Canadá mantém nome histórico

A mudança provocou reações negativas no Canadá. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que o nome Ontário tem origem indígena e é anterior à criação tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos.

“Os canadenses também sabem que nomear a realidade significa chamá-la de Lago Ontário — então, agora e sempre”, afirmou Carney em uma publicação na quinta-feira.

No sábado, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, levou a resposta um passo adiante. Ele inaugurou uma grande placa às margens do lago, em Winona, com a inscrição “Lake Ontario Now and Always” (“Lago Ontário Agora e Sempre”). A mensagem também foi escrita em francês: “Lac Ontario Aujourd’hui et pour toujours”.

Em entrevista ao programa This Week With George Stephanopoulos, exibida no domingo, Ford comparou a decisão de Trump a uma cena do programa de humor Saturday Night Live e afirmou que ninguém no Canadá passará a usar o novo nome.

Trump ironiza reação

A mudança do nome do lago foi recebida com críticas e piadas tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, segundo o The New York Times. A decisão também impulsionou memes e comentários em programas de televisão.

Trump, por sua vez, reforçou a iniciativa nas redes sociais com um vídeo produzido por inteligência artificial. A gravação mostrava patos armados com armas semiautomáticas, usando um visual associado ao presidente, enquanto protegiam um lago identificado por uma placa com o nome “Lake America”.

Apple ainda não decidiu

Ainda não está claro se a Apple adotará a mesma nomenclatura em seu aplicativo Maps. A empresa já havia alterado o nome do Golfo do México para Golfo da América no ano passado, mas não havia informado até agora se faria o mesmo com o Lago Ontário.

O Google, por outro lado, afirma que sua decisão está baseada na prática de utilizar os nomes registrados pelo sistema oficial de nomes geográficos dos Estados Unidos.

A ordem executiva de Trump determina que o governo americano atualize seus mapas, documentos e referências oficiais para utilizar “Lake America”. O texto também orienta o Departamento do Interior a atualizar o GNIS e retirar as referências a “Lake Ontario” do sistema.

Mudança ocorre em meio à guerra comercial

A disputa em torno do nome do lago acontece em um momento de forte deterioração das relações entre Washington e Ottawa.

As negociações comerciais entre Trump e Carney fracassaram no início de agosto. O impasse levou os Estados Unidos a impor novas tarifas sobre produtos canadenses, enquanto o Canadá anunciou medidas de retaliação que devem entrar em vigor em 8 de setembro.

Trump também voltou a defender uma antiga ideia de que o Canadá poderia se tornar o 51º estado americano e fez críticas ao governo canadense. Enquanto isso, Carney tem recebido apoio de canadenses diante do receio de que uma disputa comercial prolongada prejudique a economia do país.

O episódio do Lago Ontário se soma à decisão anterior de Trump de alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América, ampliando a disputa sobre quais nomes geográficos serão utilizados por governos, empresas de tecnologia e usuários em diferentes países.