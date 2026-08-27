'Vingadores: Ultimato' volta aos cinemas com 4 minutos inéditos; veja onde assistir

Marvel Studios: Disney utilizará novos lançamentos do estúdio para divulgar Infinity Vision (Divulgação/Marvel)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15h47.
A Marvel Studios está preparando o terreno para o seu próximo grande lançamento: "Vingadores: Doutor Destino" e, para isso, irá relançar uma versão especial de um dos seus maiores sucessos nos cinemas: "Vingadores: Ultimato Encore".
O longa-metragem de 2019 contará com pequenas alterações, além de quatro minutos adicionais de filme, que devem servir como uma ponte para o próximo capítulo do estúdio.
A partir de 25 de setembro, as sessões de "Vingadores: Ultimato Encore" nos formatos Infinity Vision e IMAX terão um trecho inédito de "Vingadores: Doutor Destino", que estreia nos cinemas em 17 de dezembro.
A prévia faz parte da estratégia da Disney para conectar o relançamento de "Ultimato" ao próximo grande filme da Marvel e, ao mesmo tempo, apresentar ao público o Infinity Vision, novo selo de padrão de qualidade para salas de cinema.
Segundo a Disney, o Infinity Vision é uma certificação para salas de cinema de Formato Grande Premium (PLF).
Para receber o selo, os cinemas precisam passar por uma avaliação e atender a critérios mínimos de tela, som e projeção: tela com pelo menos 45 pés (cerca de 13,7 metros) de largura, sistema de som imersivo, como Dolby Atmos, ou 7.1, e projeção com brilho mínimo de 14 footlamberts em 2D e/ou 6 footlamberts em 3D.
A certificação funciona como um selo adicional de qualidade e não substitui formatos ou marcas premium que as redes já utilizam.
Não, o Infinity Vision não é igual ao Imax. Enquanto o formato da IMAX expande a imagem verticalmente em cenas gravadas especificamente para a tecnologia, a novidade da Disney é apenas um selo concedido a salas que já existem.
Alguns cinemas brasileiros já receberam o selo especial da Disney. Segundo lista fornecida pela empresa ao site Omelete, mais de 350 salas já foram homologadas no Brasil, e a expectativa é chegar a cerca de 400.
Confira a relação divulgada até o momento:
Cine A Alfenas - Cine A - Rua Presidente Artur Bernardes, 609, Centro
Cine A Americana - Cine A - Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370, Vila Israel
Shopping Metrópole Ananindeua - Cinesystem - Rodovia BR-316, 4500, Coqueiro
Brasil Park Shopping - Cinemais - Avenida Brasil, 505
Centerplex Aracaju - Centerplex - Avenida João Rodrigues, 42, Industrial
Partage Arapiraca Shopping - Cinesystem - Rua José Jailson Nunes, 493, Santa Edwiges
Praça Nova Araçatuba - Cine Araújo - Rua Carlos Pereira da Silva, 6000, Jardim Guanabara
Parque Shopping Barueri - Cinépolis - Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Aldeia
Shopping Tamboré - Cinemark - Avenida Piracema, 669
Bauru Shopping - Cine Araújo - Rua Henrique Savi, 55, Vila Nova Cidade Universitária
Parque Shopping Belém - Cinépolis - Rodovia Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde
Castanheira Shopping - Moviecom - Rodovia BR-316, km 1, Castanheira
BH Shopping - Cinemark - Rodovia BR-356, 3049
Partage Shopping Betim - Cinemark - Rodovia Fernão Dias, km 481
Pátio Roraima Shopping - Cine Araújo - Rua João de Alencar, 2181, Cauamé
Shopping Park Botucatu - Cine Araújo - Avenida Marginal Duzentos, 1050, Vila Real
Pier 21 - Cinemark - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 32
Taguatinga Shopping - Cinemark - QS 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Sul
Shopping Park Lagos - Cine Araújo - Avenida Henrique Terra, 1700, Portinho
City Center Outlet Premium - Cineplus - Rodovia BR-277, km 122
Iguatemi Campinas - Cinemark - Avenida Iguatemi, 777
Shopping Parque das Bandeiras - Cine Araújo - Avenida John Boyd Dunlop, 3900, Jardim Ipaussurama
Boulevard Shopping Campos - Cine Araújo - Rua Dr. Silvio Bastos Tavares, 330, Parque dos Rodoviários
Plaza Shopping Carapicuíba - Cinépolis - Estrada Ernestina Vieira, 149
Shopping Carpina - Centerplex - Estrada de Araçoiaba, 41
Caruaru Shopping - Centerplex - Avenida Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis
The Square Open Mall - Cineflix - Rodovia Raposo Tavares, km 22
Pantanal Shopping - Cine Araújo - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300, Jardim Aclimação
Goiabeiras Shopping - Laser Cinemas - Avenida José Monteiro de Figueiredo, 500
Shopping Estação Cuiabá - Cinépolis - Avenida Miguel Sutil, 9300, Santa Rosa
ParkShoppingBarigüi - Cinemark - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê
Shopping Mueller - Cinemark - Avenida Cândido de Abreu, 127
Shopping Cidade - Cinesystem - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4984, Hauer
Shopping Jardim das Américas - Cineplus - Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63
Shopping & Sports Xaxim - Cineplus - Rua Francisco Derosso, 3488
Jockey Plaza Shopping - Cinépolis - Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633, Tarumã
Pátio Batel - Cinépolis - Avenida do Batel, 1868
Palladium Shopping Center - UCI - Avenida Presidente Kennedy, 4121
Shopping Avenida Center - Cine Araújo - Avenida Marcelino Pires, 3600, Cabeceira Alegre
Caxias Shopping - Cine Araújo - Rodovia Washington Luiz, 2895, Parque Duque
Villa Romana Shopping - Cinesystem - Avenida Madre Benvenuta, 687, Santa Mônica
Grand Shopping Messejana - Centerplex - Avenida Frei Cirilo, 3840
RioMar Fortaleza - Cinépolis - Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu
Via Sul Shopping - Centerplex - Avenida Washington Soares, 4335
Franca Shopping - Moviecom - Rua Rio Negro, 1100
Flamboyant Shopping Center - Cinemark - Avenida Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás
Passeio das Águas Shopping - Cinemark - Avenida Perimetral Norte, 8303
Shopping Cerrado - Cinépolis - Avenida Anhanguera, 10790, Setor Aeroviário
Buriti Shopping Guará - Cinemais - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 351
Internacional Shopping - Cinemark - Rodovia Presidente Dutra, km 230
Parque Shopping Maia - Cinépolis - Avenida Bartholomeu de Carlos, 230, Jardim Flor da Montanha
Shopping Hortolândia - Cinesystem - Rua José Camilo de Camargo, 5, Centro
Imperial Shopping - Cinesystem - Rodovia BR-010, 100, Jardim São Luís
Itaboraí Plaza Shopping - Cinesystem - Rodovia BR-101, km 295, Centro
Cine A Itajubá - Cine A - Avenida Dr. Jerson Dias, 401, Estiva
Itaquá Park Shopping - Cinépolis - Estrada Municipal do Mandi, 1205
Manaíra Shopping - Cinépolis - Rua Manoel Arruda Cavalcanti, 805, Manaíra
Jardim Norte Shopping - Cinemais - Avenida Brasil, 6345
JundiaíShopping - Cinépolis - Avenida Nove de Julho, 3333, Anhangabaú
Maxi Shopping Jundiaí - Moviecom - Avenida Frederico Ozanan, 6000
Parque Shopping Bahia - Cinépolis - Avenida Santos Dumont, 4360
Limeira Shopping - Centerplex - Avenida Carlos Kuntz Busch, 800
Boulevard Shopping Londrina - Cinemark - Avenida Theodoro Victorelli, 150
Catuaí Shopping Londrina - Cine Araújo - Rodovia Celso Garcia Cid, km 377
Londrina Norte Shopping - Cinesystem - Rua Américo Deolindo Garla, 224, Pacaembu
Parque Shopping Maceió - Cinesystem - Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5945, Cruz das Almas
Shopping Grande Circular - Centerplex - Avenida Autaz Mirim, 6250
Shopping Via Norte - Cine Araújo - Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Santa Etelvina
Millennium Shopping - Cinépolis - Avenida Djalma Batista, 1661, Chapada
Ponta Negra Shopping - Cinépolis - Avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra
Catuaí Shopping Maringá - Cine Araújo - Avenida Colombo, 9161, Parque Industrial Bandeirantes
Mauá Plaza Shopping - Cine Araújo - Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 3270
Montes Claros Shopping - Cinemais - Avenida Donato Quintino, 90
Natal Shopping - Cinépolis - Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Candelária
Plaza Shopping Niterói - Cinemark - Rua Quinze de Novembro, 8
TopShopping - Kinoplex - Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro
Shopping Patteo Olinda - Cinépolis - Rua Eduardo de Moraes, 255
SuperShopping Osasco - Cinemark - Avenida dos Autonomistas, 1828, Industrial Autonomistas
Shopping Pelotas - Cineflix - Avenida Ferreira Viana, 2056
Shopping Piracicaba - Cine Araújo - Avenida Limeira, 722
Palladium Shopping Center - Cine Araújo - Rua Ermelino de Leão, 703, Olarias
BarraShoppingSul - Cinemark - Avenida Diário de Notícias, 300, Cristal
Bourbon Shopping Country - Cinesystem - Avenida Túlio de Rose, 80, Jardim Europa
Iguatemi Porto Alegre - GNC Cinemas - Avenida João Wallig, 1800
Praia de Belas Shopping - GNC Cinemas - Avenida Praia de Belas, 1181
Porto Velho Shopping - Cine Araújo - Avenida Rio Madeira, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto
Litoral Plaza Shopping - Cinesystem - Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511
RioMar Recife - Cinemark - Avenida República do Líbano, 251
Resende Shopping - Cine A - Avenida Dorival Marcondes Godoy, 500, Fazenda do Castelo
Novo Shopping - Cinemark - Avenida Presidente Kennedy, 1500, Ribeirânia
Iguatemi Ribeirão Preto - Cinépolis - Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, 900, Vila do Golfe
Via Verde Shopping - Cine Araújo - Rodovia BR-364, 1707
Américas Shopping - Cinesystem - Avenida das Américas, 15500, Recreio dos Bandeirantes
Bangu Shopping - Cinesystem - Rua Fonseca, 240, Bangu
Belas Artes Botafogo - Cinesystem - Praia de Botafogo, 316, Botafogo
Ilha Plaza Shopping - Cinesystem - Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, Jardim Carioca
Parque Shopping Sulacap - Cinesystem - Avenida Marechal Fontenelle, 3545, Jardim Sulacap
Shopping Via Brasil - Cinesystem - Rua Itapera, 500, Irajá
Downtown - Cinemark - Avenida das Américas, 500, Barra da Tijuca
Metropolitano Barra - Cinemark - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra Olímpica
Madureira Shopping - Kinoplex - Estrada do Portela, 222, Madureira
RioSul Shopping - Kinoplex - Rua Lauro Müller, 116, Botafogo
Shopping Tijuca - Kinoplex - Avenida Maracanã, 987, Tijuca
West Shopping - Kinoplex - Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Partage Shopping Rio Grande - Cinesystem - Rua Jockey Club, 155, Vila São Miguel
Shopping Bela Vista - Cineflix - Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista
Salvador Shopping - Cinemark - Avenida Tancredo Neves, 2915
Rio Tapajós Shopping - Cinesystem - Rodovia Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Santarenzinho
Praiamar Shopping - Cinemark - Rua Alexandre Martins, 80, Aparecida
Roxy 5 - Roxy Cinemas - Avenida Ana Costa, 443, Gonzaga
Roxy 6 - Roxy Cinemas - Rua Frei Gaspar, 365
Golden Square Shopping - Cinemark - Avenida Kennedy, 700, Jardim do Mar
São Bernardo Plaza Shopping - Cinépolis - Avenida Rotary, 624, Centro
ParkShopping São Caetano - Cinemark - Alameda Terracota, 545, Cerâmica
Shopping Grande Rio - Kinoplex - Rua Maria Soares Sendas, 111
Continente Shopping - Cinépolis - Rodovia BR-101, km 210, Picadas do Sul
Pátio Norte Shopping - Centerplex - Estrada de São José de Ribamar, 1000
Shopping Cidade Norte - Centerplex - Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077
Cine Araújo Rio Preto - Cine Araújo - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6363, Jardim Morumbi
Iguatemi São José do Rio Preto - Cinépolis - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000
Shopping Jardim Oriente - Cinépolis - Rua Andorra, 500, Jardim América
Bourbon Shopping São Leopoldo - Cinesystem - Avenida Primeiro de Março, 821, Centro
Shopping Aricanduva - Cinemark - Avenida Aricanduva, 5555
Central Plaza Shopping - Cinemark - Avenida Dr. Francisco Mesquita, 1000
Shopping Eldorado - Cinemark - Avenida Rebouças, 3970, Pinheiros
Lar Center - Cinemark - Avenida Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme
Market Place Shopping - Cinemark - Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro
Shopping Metrô Tucuruvi - Cinemark - Avenida Dr. Antônio Maria Laet, 566, Tucuruvi
Mooca Plaza Shopping - Cinemark - Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca
Shopping D - Cinemark - Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, Canindé
Shopping SP Market - Cinemark - Avenida das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba
Tietê Plaza Shopping - Cinemark - Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465
West Plaza - Cinemark - Avenida Antártica, 408, Água Branca
Shopping Continental - Cine A - Avenida Leão Machado, 100, Parque Continental
Shopping Campo Limpo - Cine Araújo - Estrada do Campo Limpo, 459
Shopping Metrô Itaquera - Cinépolis - Avenida José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera
JK Iguatemi - Cinépolis - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia
Shopping Penha - Moviecom - Rua Dr. João Ribeiro, 304, Penha de França
Morumbi Town Shopping - Cinesystem - Avenida Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Shopping Mestre Álvaro - Cine Araújo - Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles
Shopping Cidade Sorocaba - Cine Araújo - Avenida Itavuvu, 3373, Jardim Santa Cecília
Pátio Cianê Shopping - Cine Araújo - Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823, Centro
Shopping Taboão - Cine Araújo - Rodovia Régis Bittencourt, 2643
Via Vale Garden Shopping - Cinemark - Avenida Dom Pedro I, 7181, Distrito Industrial
Taubaté Shopping - Moviecom - Avenida Charles Schneider, 1700
Shopping Rio Poty - Cinépolis - Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Porenquanto
Shopping Uberaba - Cinemais - Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501
Shopping Uberaba - Kinoplex - Avenida Leopoldino de Oliveira, 5100, Vila Olímpica
Uberlândia Shopping - Cinemark - Avenida Paulo Gracindo, 15, Morada da Colina
Shopping Vila Velha - Cinemark - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo
Shopping Praia da Costa - Kinoplex - Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa
Boulevard Shopping Vila Velha - Cinesystem - Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica
Boulevard Shopping Vitória da Conquista - Centerplex - Avenida Olívia Flores, 2500
Park Sul Shopping - Cine Araújo - Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, São Geraldo
Iguatemi Esplanada - Cinépolis - Avenida Gisele Constantino, 1850, Parque Bela Vista