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'Vingadores: Ultimato' volta aos cinemas com 4 minutos inéditos; veja onde assistir

Relançamento terá prévia de 'Vingadores: Doutor Destino' e marca estreia do selo Infinity Vision, da Disney, no Brasil

Marvel Studios: Disney utilizará novos lançamentos do estúdio para divulgar Infinity Vision (Divulgação/Marvel)

Marvel Studios: Disney utilizará novos lançamentos do estúdio para divulgar Infinity Vision (Divulgação/Marvel)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15h47.

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A Marvel Studios está preparando o terreno para o seu próximo grande lançamento: "Vingadores: Doutor Destino" e, para isso, irá relançar uma versão especial de um dos seus maiores sucessos nos cinemas: "Vingadores: Ultimato Encore".

O longa-metragem de 2019 contará com pequenas alterações, além de quatro minutos adicionais de filme, que devem servir como uma ponte para o próximo capítulo do estúdio.

O que muda em 'Vingadores: Ultimato Encore'?

A partir de 25 de setembro, as sessões de "Vingadores: Ultimato Encore" nos formatos Infinity Vision e IMAX terão um trecho inédito de "Vingadores: Doutor Destino", que estreia nos cinemas em 17 de dezembro.

A prévia faz parte da estratégia da Disney para conectar o relançamento de "Ultimato" ao próximo grande filme da Marvel e, ao mesmo tempo, apresentar ao público o Infinity Vision, novo selo de padrão de qualidade para salas de cinema.

O que é o selo Infinity Vision?

Segundo a Disney, o Infinity Vision é uma certificação para salas de cinema de Formato Grande Premium (PLF).

Para receber o selo, os cinemas precisam passar por uma avaliação e atender a critérios mínimos de tela, som e projeção: tela com pelo menos 45 pés (cerca de 13,7 metros) de largura, sistema de som imersivo, como Dolby Atmos, ou 7.1, e projeção com brilho mínimo de 14 footlamberts em 2D e/ou 6 footlamberts em 3D.

A certificação funciona como um selo adicional de qualidade e não substitui formatos ou marcas premium que as redes já utilizam.

Infinity Vision é igual ao Imax?

Não, o Infinity Vision não é igual ao Imax. Enquanto o formato da IMAX expande a imagem verticalmente em cenas gravadas especificamente para a tecnologia, a novidade da Disney é apenas um selo concedido a salas que já existem.

Quais cinemas do Brasil possuem selo Infinity Vision?

Alguns cinemas brasileiros já receberam o selo especial da Disney. Segundo lista fornecida pela empresa ao site Omelete, mais de 350 salas já foram homologadas no Brasil, e a expectativa é chegar a cerca de 400.

Confira a relação divulgada até o momento:

Alfenas (MG)

Cine A Alfenas - Cine A - Rua Presidente Artur Bernardes, 609, Centro

Americana (SP)

Cine A Americana - Cine A - Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370, Vila Israel

Ananindeua (PA)

Shopping Metrópole Ananindeua - Cinesystem - Rodovia BR-316, 4500, Coqueiro

Anápolis (GO)

Brasil Park Shopping - Cinemais - Avenida Brasil, 505

Aracaju (SE)

Centerplex Aracaju - Centerplex - Avenida João Rodrigues, 42, Industrial

Arapiraca (AL)

Partage Arapiraca Shopping - Cinesystem - Rua José Jailson Nunes, 493, Santa Edwiges

Araçatuba (SP)

Praça Nova Araçatuba - Cine Araújo - Rua Carlos Pereira da Silva, 6000, Jardim Guanabara

Barueri (SP)

Parque Shopping Barueri - Cinépolis - Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Aldeia

Shopping Tamboré - Cinemark - Avenida Piracema, 669

Bauru (SP)

Bauru Shopping - Cine Araújo - Rua Henrique Savi, 55, Vila Nova Cidade Universitária

Belém (PA)

Parque Shopping Belém - Cinépolis - Rodovia Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde

Castanheira Shopping - Moviecom - Rodovia BR-316, km 1, Castanheira

Belo Horizonte (MG)

BH Shopping - Cinemark - Rodovia BR-356, 3049

Betim (MG)

Partage Shopping Betim - Cinemark - Rodovia Fernão Dias, km 481

Boa Vista (RR)

Pátio Roraima Shopping - Cine Araújo - Rua João de Alencar, 2181, Cauamé

Botucatu (SP)

Shopping Park Botucatu - Cine Araújo - Avenida Marginal Duzentos, 1050, Vila Real

Brasília (DF)

Pier 21 - Cinemark - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 32

Taguatinga Shopping - Cinemark - QS 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Sul

Cabo Frio (RJ)

Shopping Park Lagos - Cine Araújo - Avenida Henrique Terra, 1700, Portinho

Campo Largo (PR)

City Center Outlet Premium - Cineplus - Rodovia BR-277, km 122

Campinas (SP)

Iguatemi Campinas - Cinemark - Avenida Iguatemi, 777

Shopping Parque das Bandeiras - Cine Araújo - Avenida John Boyd Dunlop, 3900, Jardim Ipaussurama

Campos dos Goytacazes (RJ)

Boulevard Shopping Campos - Cine Araújo - Rua Dr. Silvio Bastos Tavares, 330, Parque dos Rodoviários

Carapicuíba (SP)

Plaza Shopping Carapicuíba - Cinépolis - Estrada Ernestina Vieira, 149

Carpina (PE)

Shopping Carpina - Centerplex - Estrada de Araçoiaba, 41

Caruaru (PE)

Caruaru Shopping - Centerplex - Avenida Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis

Cotia (SP)

The Square Open Mall - Cineflix - Rodovia Raposo Tavares, km 22

Cuiabá (MT)

Pantanal Shopping - Cine Araújo - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300, Jardim Aclimação

Goiabeiras Shopping - Laser Cinemas - Avenida José Monteiro de Figueiredo, 500

Shopping Estação Cuiabá - Cinépolis - Avenida Miguel Sutil, 9300, Santa Rosa

Curitiba (PR)

ParkShoppingBarigüi - Cinemark - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê

Shopping Mueller - Cinemark - Avenida Cândido de Abreu, 127

Shopping Cidade - Cinesystem - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4984, Hauer

Shopping Jardim das Américas - Cineplus - Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63

Shopping & Sports Xaxim - Cineplus - Rua Francisco Derosso, 3488

Jockey Plaza Shopping - Cinépolis - Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633, Tarumã

Pátio Batel - Cinépolis - Avenida do Batel, 1868

Palladium Shopping Center - UCI - Avenida Presidente Kennedy, 4121

Dourados (MS)

Shopping Avenida Center - Cine Araújo - Avenida Marcelino Pires, 3600, Cabeceira Alegre

Duque de Caxias (RJ)

Caxias Shopping - Cine Araújo - Rodovia Washington Luiz, 2895, Parque Duque

Florianópolis (SC)

Villa Romana Shopping - Cinesystem - Avenida Madre Benvenuta, 687, Santa Mônica

Fortaleza (CE)

Grand Shopping Messejana - Centerplex - Avenida Frei Cirilo, 3840

RioMar Fortaleza - Cinépolis - Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Via Sul Shopping - Centerplex - Avenida Washington Soares, 4335

Franca (SP)

Franca Shopping - Moviecom - Rua Rio Negro, 1100

Goiânia (GO)

Flamboyant Shopping Center - Cinemark - Avenida Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás

Passeio das Águas Shopping - Cinemark - Avenida Perimetral Norte, 8303

Shopping Cerrado - Cinépolis - Avenida Anhanguera, 10790, Setor Aeroviário

Guaratinguetá (SP)

Buriti Shopping Guará - Cinemais - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 351

Guarulhos (SP)

Internacional Shopping - Cinemark - Rodovia Presidente Dutra, km 230

Parque Shopping Maia - Cinépolis - Avenida Bartholomeu de Carlos, 230, Jardim Flor da Montanha

Hortolândia (SP)

Shopping Hortolândia - Cinesystem - Rua José Camilo de Camargo, 5, Centro

Imperatriz (MA)

Imperial Shopping - Cinesystem - Rodovia BR-010, 100, Jardim São Luís

Itaboraí (RJ)

Itaboraí Plaza Shopping - Cinesystem - Rodovia BR-101, km 295, Centro

Itajubá (MG)

Cine A Itajubá - Cine A - Avenida Dr. Jerson Dias, 401, Estiva

Itaquaquecetuba (SP)

Itaquá Park Shopping - Cinépolis - Estrada Municipal do Mandi, 1205

João Pessoa (PB)

Manaíra Shopping - Cinépolis - Rua Manoel Arruda Cavalcanti, 805, Manaíra

Juiz de Fora (MG)

Jardim Norte Shopping - Cinemais - Avenida Brasil, 6345

Jundiaí (SP)

JundiaíShopping - Cinépolis - Avenida Nove de Julho, 3333, Anhangabaú

Maxi Shopping Jundiaí - Moviecom - Avenida Frederico Ozanan, 6000

Lauro de Freitas (BA)

Parque Shopping Bahia - Cinépolis - Avenida Santos Dumont, 4360

Limeira (SP)

Limeira Shopping - Centerplex - Avenida Carlos Kuntz Busch, 800

Londrina (PR)

Boulevard Shopping Londrina - Cinemark - Avenida Theodoro Victorelli, 150

Catuaí Shopping Londrina - Cine Araújo - Rodovia Celso Garcia Cid, km 377

Londrina Norte Shopping - Cinesystem - Rua Américo Deolindo Garla, 224, Pacaembu

Maceió (AL)

Parque Shopping Maceió - Cinesystem - Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5945, Cruz das Almas

Manaus (AM)

Shopping Grande Circular - Centerplex - Avenida Autaz Mirim, 6250

Shopping Via Norte - Cine Araújo - Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, Santa Etelvina

Millennium Shopping - Cinépolis - Avenida Djalma Batista, 1661, Chapada

Ponta Negra Shopping - Cinépolis - Avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra

Maringá (PR)

Catuaí Shopping Maringá - Cine Araújo - Avenida Colombo, 9161, Parque Industrial Bandeirantes

Mauá (SP)

Mauá Plaza Shopping - Cine Araújo - Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 3270

Montes Claros (MG)

Montes Claros Shopping - Cinemais - Avenida Donato Quintino, 90

Natal (RN)

Natal Shopping - Cinépolis - Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Candelária

Niterói (RJ)

Plaza Shopping Niterói - Cinemark - Rua Quinze de Novembro, 8

Nova Iguaçu (RJ)

TopShopping - Kinoplex - Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro

Olinda (PE)

Shopping Patteo Olinda - Cinépolis - Rua Eduardo de Moraes, 255

Osasco (SP)

SuperShopping Osasco - Cinemark - Avenida dos Autonomistas, 1828, Industrial Autonomistas

Pelotas (RS)

Shopping Pelotas - Cineflix - Avenida Ferreira Viana, 2056

Piracicaba (SP)

Shopping Piracicaba - Cine Araújo - Avenida Limeira, 722

Ponta Grossa (PR)

Palladium Shopping Center - Cine Araújo - Rua Ermelino de Leão, 703, Olarias

Porto Alegre (RS)

BarraShoppingSul - Cinemark - Avenida Diário de Notícias, 300, Cristal

Bourbon Shopping Country - Cinesystem - Avenida Túlio de Rose, 80, Jardim Europa

Iguatemi Porto Alegre - GNC Cinemas - Avenida João Wallig, 1800

Praia de Belas Shopping - GNC Cinemas - Avenida Praia de Belas, 1181

Porto Velho (RO)

Porto Velho Shopping - Cine Araújo - Avenida Rio Madeira, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto

Praia Grande (SP)

Litoral Plaza Shopping - Cinesystem - Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511

Recife (PE)

RioMar Recife - Cinemark - Avenida República do Líbano, 251

Resende (RJ)

Resende Shopping - Cine A - Avenida Dorival Marcondes Godoy, 500, Fazenda do Castelo

Ribeirão Preto (SP)

Novo Shopping - Cinemark - Avenida Presidente Kennedy, 1500, Ribeirânia

Iguatemi Ribeirão Preto - Cinépolis - Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, 900, Vila do Golfe

Rio Branco (AC)

Via Verde Shopping - Cine Araújo - Rodovia BR-364, 1707

Rio de Janeiro (RJ)

Américas Shopping - Cinesystem - Avenida das Américas, 15500, Recreio dos Bandeirantes

Bangu Shopping - Cinesystem - Rua Fonseca, 240, Bangu

Belas Artes Botafogo - Cinesystem - Praia de Botafogo, 316, Botafogo

Ilha Plaza Shopping - Cinesystem - Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, Jardim Carioca

Parque Shopping Sulacap - Cinesystem - Avenida Marechal Fontenelle, 3545, Jardim Sulacap

Shopping Via Brasil - Cinesystem - Rua Itapera, 500, Irajá

Downtown - Cinemark - Avenida das Américas, 500, Barra da Tijuca

Metropolitano Barra - Cinemark - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra Olímpica

Madureira Shopping - Kinoplex - Estrada do Portela, 222, Madureira

RioSul Shopping - Kinoplex - Rua Lauro Müller, 116, Botafogo

Shopping Tijuca - Kinoplex - Avenida Maracanã, 987, Tijuca

West Shopping - Kinoplex - Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Rio Grande (RS)

Partage Shopping Rio Grande - Cinesystem - Rua Jockey Club, 155, Vila São Miguel

Salvador (BA)

Shopping Bela Vista - Cineflix - Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista

Salvador Shopping - Cinemark - Avenida Tancredo Neves, 2915

Santarém (PA)

Rio Tapajós Shopping - Cinesystem - Rodovia Engenheiro Fernando Guilhon, s/n, Santarenzinho

Santos (SP)

Praiamar Shopping - Cinemark - Rua Alexandre Martins, 80, Aparecida

Roxy 5 - Roxy Cinemas - Avenida Ana Costa, 443, Gonzaga

Roxy 6 - Roxy Cinemas - Rua Frei Gaspar, 365

São Bernardo do Campo (SP)

Golden Square Shopping - Cinemark - Avenida Kennedy, 700, Jardim do Mar

São Bernardo Plaza Shopping - Cinépolis - Avenida Rotary, 624, Centro

São Caetano do Sul (SP)

ParkShopping São Caetano - Cinemark - Alameda Terracota, 545, Cerâmica

São João de Meriti (RJ)

Shopping Grande Rio - Kinoplex - Rua Maria Soares Sendas, 111

São José (SC)

Continente Shopping - Cinépolis - Rodovia BR-101, km 210, Picadas do Sul

São José de Ribamar (MA)

Pátio Norte Shopping - Centerplex - Estrada de São José de Ribamar, 1000

São José do Rio Preto (SP)

Shopping Cidade Norte - Centerplex - Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077

Cine Araújo Rio Preto - Cine Araújo - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6363, Jardim Morumbi

Iguatemi São José do Rio Preto - Cinépolis - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000

São José dos Campos (SP)

Shopping Jardim Oriente - Cinépolis - Rua Andorra, 500, Jardim América

São Leopoldo (RS)

Bourbon Shopping São Leopoldo - Cinesystem - Avenida Primeiro de Março, 821, Centro

São Paulo (SP)

Shopping Aricanduva - Cinemark - Avenida Aricanduva, 5555

Central Plaza Shopping - Cinemark - Avenida Dr. Francisco Mesquita, 1000

Shopping Eldorado - Cinemark - Avenida Rebouças, 3970, Pinheiros

Lar Center - Cinemark - Avenida Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme

Market Place Shopping - Cinemark - Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro

Shopping Metrô Tucuruvi - Cinemark - Avenida Dr. Antônio Maria Laet, 566, Tucuruvi

Mooca Plaza Shopping - Cinemark - Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca

Shopping D - Cinemark - Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, Canindé

Shopping SP Market - Cinemark - Avenida das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba

Tietê Plaza Shopping - Cinemark - Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

West Plaza - Cinemark - Avenida Antártica, 408, Água Branca

Shopping Continental - Cine A - Avenida Leão Machado, 100, Parque Continental

Shopping Campo Limpo - Cine Araújo - Estrada do Campo Limpo, 459

Shopping Metrô Itaquera - Cinépolis - Avenida José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera

JK Iguatemi - Cinépolis - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia

Shopping Penha - Moviecom - Rua Dr. João Ribeiro, 304, Penha de França

Morumbi Town Shopping - Cinesystem - Avenida Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade

Serra (ES)

Shopping Mestre Álvaro - Cine Araújo - Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles

Sorocaba (SP)

Shopping Cidade Sorocaba - Cine Araújo - Avenida Itavuvu, 3373, Jardim Santa Cecília

Pátio Cianê Shopping - Cine Araújo - Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823, Centro

Taboão da Serra (SP)

Shopping Taboão - Cine Araújo - Rodovia Régis Bittencourt, 2643

Taubaté (SP)

Via Vale Garden Shopping - Cinemark - Avenida Dom Pedro I, 7181, Distrito Industrial

Taubaté Shopping - Moviecom - Avenida Charles Schneider, 1700

Teresina (PI)

Shopping Rio Poty - Cinépolis - Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Porenquanto

Uberaba (MG)

Shopping Uberaba - Cinemais - Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501

Shopping Uberaba - Kinoplex - Avenida Leopoldino de Oliveira, 5100, Vila Olímpica

Uberlândia (MG)

Uberlândia Shopping - Cinemark - Avenida Paulo Gracindo, 15, Morada da Colina

Vila Velha (ES)

Shopping Vila Velha - Cinemark - Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo

Shopping Praia da Costa - Kinoplex - Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa

Boulevard Shopping Vila Velha - Cinesystem - Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica

Vitória da Conquista (BA)

Boulevard Shopping Vitória da Conquista - Centerplex - Avenida Olívia Flores, 2500

Volta Redonda (RJ)

Park Sul Shopping - Cine Araújo - Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, São Geraldo

Votorantim (SP)

Iguatemi Esplanada - Cinépolis - Avenida Gisele Constantino, 1850, Parque Bela Vista

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