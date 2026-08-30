Gostou de 'Obsessão'? Novo filme de terror tem 92% de aprovação no Rotten Tomatoes

'It Ends': estreia de Alexander Ullom na direção combina terror e suspense existencial em uma história ambientada em uma estrada que parece não ter fim (Divulgação / NEON)
Freelancer
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h19.
Um filme de terror de baixo orçamento acaba de entrar no grupo dos títulos mais bem avaliados do gênero em 2026. "It Ends" alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e entrou para o seleto grupo que contém "Acampamento Miasma – Adolescência, Sexo e Morte" e "Obsessão".
Dirigido e escrito por Alexander Ullom, "It Ends" acompanha um grupo de amigos que pega uma saída errada durante uma viagem e acaba em uma estrada isolada no meio de uma floresta.
O problema é que o caminho parece não ter fim. Os personagens continuam dirigindo, mas não conseguem encontrar uma saída, criando uma situação em que a própria lógica do espaço passa a ser questionada.
A produção transforma uma viagem aparentemente comum em uma experiência de terror psicológico. O grupo precisa lidar com o isolamento, o cansaço e a presença de uma força sobrenatural enquanto tenta descobrir como escapar daquele lugar.
“Aqui, a ameaça é tão absurda que não é fácil compreendê-la, e é justamente por isso que Ullom merece crédito por apresentar um conceito tão improvável com grande domínio da direção", disse o The Hollywood Reporter.
O longa também marca a estreia de Alexander Ullom na direção de um filme. A proposta chamou atenção porque aposta no terror existencial, com uma abordagem que vai além dos sustos repentinos e da violência gráfica.
Com 106 avaliações registradas, "It Ends" chegou aos 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, empatando com "Leviticus" na quarta colocação entre os filmes de terror de 2026.
Em primeiro lugar aparece "Acampamento Miasma – Adolescência, Sexo e Morte", com 94%; na sequência, "Obsessão", com 93%; depois, "Socorro!", com 92%; e "Extermínio: O Templo dos Ossos" completa o grupo dos cinco primeiros, com 91%.
Até o momento, “It Ends” não tem data de estreia confirmada no Brasil. O longa chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 21 de agosto.