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Gostou de 'Obsessão'? Novo filme de terror tem 92% de aprovação no Rotten Tomatoes

“It Ends” acompanha um grupo de amigos preso em uma estrada sem fim e está entre os filmes de terror mais bem avaliados de 2026

'It Ends': estreia de Alexander Ullom na direção combina terror e suspense existencial em uma história ambientada em uma estrada que parece não ter fim (Divulgação / NEON)

'It Ends': estreia de Alexander Ullom na direção combina terror e suspense existencial em uma história ambientada em uma estrada que parece não ter fim (Divulgação / NEON)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12h19.

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Um filme de terror de baixo orçamento acaba de entrar no grupo dos títulos mais bem avaliados do gênero em 2026. "It Ends" alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e entrou para o seleto grupo que contém "Acampamento Miasma – Adolescência, Sexo e Morte" e "Obsessão".

Uma estrada sem fim

Dirigido e escrito por Alexander Ullom, "It Ends" acompanha um grupo de amigos que pega uma saída errada durante uma viagem e acaba em uma estrada isolada no meio de uma floresta.

O problema é que o caminho parece não ter fim. Os personagens continuam dirigindo, mas não conseguem encontrar uma saída, criando uma situação em que a própria lógica do espaço passa a ser questionada.

A produção transforma uma viagem aparentemente comum em uma experiência de terror psicológico. O grupo precisa lidar com o isolamento, o cansaço e a presença de uma força sobrenatural enquanto tenta descobrir como escapar daquele lugar.

“Aqui, a ameaça é tão absurda que não é fácil compreendê-la, e é justamente por isso que Ullom merece crédito por apresentar um conceito tão improvável com grande domínio da direção", disse o The Hollywood Reporter.

O longa também marca a estreia de Alexander Ullom na direção de um filme. A proposta chamou atenção porque aposta no terror existencial, com uma abordagem que vai além dos sustos repentinos e da violência gráfica.

Longa está no topo do Rotten Tomatoes

Com 106 avaliações registradas, "It Ends" chegou aos 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, empatando com "Leviticus" na quarta colocação entre os filmes de terror de 2026.

Em primeiro lugar aparece "Acampamento Miasma – Adolescência, Sexo e Morte", com 94%; na sequência, "Obsessão", com 93%; depois, "Socorro!", com 92%; e "Extermínio: O Templo dos Ossos" completa o grupo dos cinco primeiros, com 91%.

Até o momento, “It Ends” não tem data de estreia confirmada no Brasil. O longa chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 21 de agosto.

Confira o trailer de 'It Ends'

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