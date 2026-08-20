‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ é o filme mais rápido a faturar US$ 800 milhões nos EUA

O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" continua ampliando sua trajetória de sucesso nas bilheterias globais e acaba de alcançar mais uma marca histórica.

A Sony Pictures confirmou que o filme estrelado por Tom Holland ultrapassou US$ 800 milhões em bilheteria na América do Norte após apenas 19 dias em cartaz. Com US$ 803,9 milhões arrecadados, o longa dirigido por Destin Daniel Cretton tornou-se o filme mais rápido da história a atingir esse valor nos Estados Unidos.

Filme entrou para o hall de maiores bilheterias nos EUA

O desempenho coloca "Homem-Aranha: Um Novo Dia" na quarta posição entre as maiores bilheterias da história do mercado norte-americano. O próximo alvo é "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que arrecadou US$ 814,8 milhões nos Estados Unidos.

Lançado em 2021, "Sem Volta para Casa" ocupa atualmente a terceira posição do ranking e marcou a última participação de Tom Holland como o herói antes do novo filme. No último fim de semana, "Um Novo Dia" também ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria mundial, tornando-se o oitavo filme da história a alcançar esse patamar e superando os US$ 1,9 bilhão de "Sem Volta para Casa". Com isso, passou a ser a maior bilheteria da Sony em todo o mundo.

Recorde de velocidade

Antes de "Um Novo Dia", apenas quatro filmes haviam ultrapassado US$ 800 milhões nos Estados Unidos. Depois de "Sem Volta para Casa", aparecem "Vingadores: Ultimato", de 2019, com US$ 858,3 milhões, e "Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força", de 2015, com US$ 936,6 milhões.

"O Despertar da Força" detinha o recorde de filme mais rápido a atingir US$ 800 milhões no mercado norte-americano. O longa alcançou a marca em 23 dias, quatro dias a mais que o novo filme do Homem-Aranha.

Outros recordes

A trajetória de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começou com números expressivos. O longa arrecadou US$ 360 milhões em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos, superando "Vingadores: Ultimato" e estabelecendo o maior fim de semana de estreia da história do mercado doméstico.

O filme também se tornou o segundo longa mais rápido a alcançar US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato".

O longa chega ao quarto fim de semana em cartaz após estrear nos cinemas em 29 de julho.

Bilheteria de verão ganha força

O desempenho de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também contribuiu para uma temporada de verão mais forte nos cinemas dos Estados Unidos.

Até o último domingo, os filmes lançados durante o verão de 2026 haviam arrecadado aproximadamente US$ 4,24 bilhões no país, segundo a Rentrak. O resultado representa crescimento de 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O recorde histórico para o período permanece com 2013, quando a temporada de verão alcançou US$ 4,75 bilhões.

Confira o ranking dos filmes com mais bilheteria de 2026, com dados do Box Office Mojo:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 1,73 bilhão "A Odisseia" — US$ 1,13 bilhão "Toy Story 5" — US$ 1,10 bilhão "Michael" — US$ 1,02 bilhão "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,01 bilhão "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 691,9 milhões "Projeto Hail Mary" — US$ 684 milhões "Pegasus 3" — US$ 656,5 milhões "Obsession" — US$ 488,2 milhões "Minions & Monsters" — US$ 476,3 milhões

Desempenho de no Brasil