Netflix segura Shonda Rhimes por mais cinco anos — e 'Bridgerton' explica o porquê

A criadora de "Bridgerton", Shonda Rhimes, renovou por mais cinco anos seu contrato de exclusividade com a Netflix. O acordo mantém a Shondaland, produtora comandada pela roteirista, ligada ao streaming para o desenvolvimento de novas produções.

A renovação também inclui Betsy Beers, parceira de longa data de Rhimes. As duas continuarão desenvolvendo e produzindo séries, filmes e jogos exclusivamente para a Netflix, além de produtos licenciados e eventos ao vivo relacionados às produções.

'Bridgerton' impulsionou a parceria

A renovação chega cinco anos depois do acordo anterior e consolida uma parceria iniciada em 2017. O principal motor dessa relação foi o sucesso internacional de "Bridgerton", que se tornou uma das maiores franquias da Netflix.

Segundo a plataforma, a produção acumulou 610 milhões de visualizações desde o primeiro semestre de 2023. As primeiras e terceiras temporadas também estão entre as séries mais assistidas de todos os tempos do serviço.

O sucesso da franquia abriu espaço para outros projetos dentro do mesmo universo. O primeiro spin-off, "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", expandiu a história apresentada na série principal e também foi produzido por Rhimes.

Quinta temporada já está em produção

Enquanto o novo contrato é anunciado, "Bridgerton" segue avançando com sua quinta temporada, atualmente em produção nos arredores de Londres.

Os novos episódios terão Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza, como protagonistas. A quinta temporada está prevista para chegar à Netflix em 2027. A sexta temporada também já foi confirmada.

A permanência de Rhimes garante continuidade à franquia justamente durante uma nova fase da história. A produção já deixou de depender de um único núcleo e passou a construir diferentes romances e personagens dentro do universo criado a partir dos livros de Julia Quinn.

Novo spin-off pode estar a caminho

Além das temporadas já confirmadas, o futuro de "Bridgerton" pode incluir outra produção derivada. Segundo o Omelete, há rumores de uma possível prequela centrada em Violet Bridgerton, personagem interpretada por Ruth Gemmell na série principal. A história acompanharia a juventude da futura Viscondessa Viúva Bridgerton e sua relação com Edmund, antes dos acontecimentos apresentados na série.

Mais projetos de Shonda Rhimes

A parceria entre Rhimes e a Netflix também resultou em outras produções de destaque. Além de "Bridgerton" e "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", a produtora também esteve por trás de "Inventando Anna" e "Assassinato na Casa Branca" para a plataforma.